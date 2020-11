Un sans-abri sauve la vie d'un chiot abandonné sous ses yeux en lui offrant tout ce qu'il possède

Malgré sa situation extrêmement précaire, un jeune Péruvien n’a pas hésité à s’occuper d’un chiot qu’un automobiliste venait d’abandonner. Il a offert au petit canidé le peu dont il disposait pour qu’il survive. Une histoire devenue virale, ce qui permettra bientôt au chien de commencer une nouvelle vie.

Gabriela Redhea Perea a été très touchée par ce qu’avait fait un sans-abri vivant dans les rues de Lima, capitale du Pérou. Le jeune homme avait, en effet, recueilli un chiot livré à lui-même, malgré son manque de ressources, comme le rapporte le site Regarde Cette Vidéo.

A travers un post Facebook publié le 17 novembre dernier, Gabriela Redhea Perea a souhaité attirer l’attention des internautes sur l’histoire de ce petit chien et de son bienfaiteur. Elle a également lancé un appel à l’aide et demandé à ce que quelqu’un adopte le jeune canidé.

La publication en question est visible dans un groupe Facebook dédié aux chiens perdus et aux adoptions à Lima. Elle comporte plusieurs photos montrant le chiot en détresse et le sans-abri qui lui a porté secours. On y apprend que le chien avait été purement et simplement abandonné par un automobiliste. L’homme avait garé sa voiture, laissé l’animal sur place, puis redémarré.

En voyant cela, le sans-abri avait tout de suite décidé d’en prendre soin. Il lui a donné à manger, l’a nettoyé comme il le pouvait et l’a enveloppé dans une couverture pour le protéger du froid.

Toutefois, il ne peut pas continuer de s’occuper de lui. Il n’a pas les moyens d’assurer sa survie, ni sa sécurité. Gabriela Redhea Perea explique effectivement que là où vit le jeune homme, des individus malintentionnés et souvent sous l’emprise de substances illicites sont présents. Ils pourraient s’en prendre au petit quadrupède.

De nombreuses personnes ont réagi au message. Parmi elles, certaines se sont dites prêtes à adopter le chiot. Celui-ci rejoindra donc très probablement sa nouvelle famille dans peu de temps.