Un sans-abri met sa vie en jeu pour tenter de sauver des chiens et chats pris au piège dans l'incendie de leur refuge

Keith Walker n’a pas hésité à risquer sa vie pour sauver 16 chiens et chats vivant dans un refuge où un incendie venait de se déclarer. Pour la fondatrice de l’établissement, ce sans-abri est un ange-gardien et un héros.

Keith Walker est âgé de 53 ans, dont 40 en tant que sans-abri. Sa seule famille est son chien, un Pitbull nommé Bravo. Tous les soirs, il le dépose au refuge W-Underdogs, à Atlanta en Géorgie (Sud des Etats-Unis), pour que son compagnon à 4 pattes puisse passer la nuit au chaud.

C’est justement ce qu’il s’apprêtait à faire le 18 décembre dernier, quand il s’est aperçu que la cuisine de ladite structure d’accueil était en proie aux flammes. Au péril de sa vie, il s’est engouffré dans le bâtiment pour porter secours aux 6 chiens et 10 chats qui s’y trouvaient.

« Je ne vais pas mentir. J’avais très peur d’y entrer avec toute cette fumée. Mais Dieu m’avait amené là pour sauver ces animaux », a-t-il confié à CNN. Un courage et une sensibilité à la détresse que lui inspire son ami Bravo : « Si vous aimez un chien, vous pouvez aimer n’importe qui dans le monde. Mon chien est mon meilleur ami. Je ne serais pas là sans lui. Je savais que je devais sauver tous ces autres chiens ».

Gracie Hamlin, fondatrice du refuge W-Underdogs, qualifie Keith Walker de « héros » et d’« ange-gardien ». Elle raconte que, alors les pompiers hésitaient à manipuler les chiens et attendaient l’arrivée du service de contrôle des animaux, le quinquagénaire se trouvait déjà l’intérieur et mettait les chiens et les chats en sécurité.

Heureusement, il était déjà prévu que W-Underdogs déménage une semaine après l’incident. Les animaux se trouvent donc dans le nouveau site de l’association, toujours à Atlanta.

Sur sa page Facebook, W-Underdogs a annoncé qu’une partie des dons qui lui sont adressés via une cagnotte en ligne servira à venir en aide à Keith Walker.

