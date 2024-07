Un sans-abri dévasté par le vol de son chien par un couple alerte la police qui intervient rapidement

A Bordeaux, un couple s’en est pris à un sans-abri pour s’emparer de son chien. La victime a prévenu la police qui s’est lancée à la recherche des voleurs et de l’animal. La délivrance est arrivée peu après.

On ne vous apprend rien en vous disant que le quotidien des sans-abri est difficile. Pour ceux d’entre eux qui ont un ou plusieurs animaux de compagnie, ces derniers constituent souvent leur seule famille et les aident à tenir le coup. Ils se sentent moins seuls grâce à eux et font tout pour qu’ils ne manquent de rien malgré leurs ressources limitées.

Des associations leur viennent aide, comme le fait Gamelles Pleines dont le fondateur Yohann Severe était intervenu dans « La Touche Animale », le show animé par Yoann Latouche.

D’autres propriétaires canins s’étant retrouvés en situation de précarité se lancent dans diverses initiatives pour améliorer la condition des personnes qui vivent la même expérience. Citons l’exemple de Sébastien Diel et de son Berger Allemand Tayko qui effectuent un tour de France à pied pour soutenir la cause des SDF qui n’ont pas accès aux hébergements d’urgence car accompagnés de leurs amis à fourrure.



L’attachement que ressentent ces gens à l’égard de leurs chiens est très fort. S’il venait à arriver quelque chose à leurs animaux, cela ne ferait qu’ajouter à leur détresse. C’est ce qui s’est produit pour un sans-abri à Bordeaux, hier mardi 9 janvier. Heureusement, son chien volé a été rapidement retrouvé par les forces de l’ordre et ses ravisseurs interpellés, rapportait Sud-Ouest.

Peu avant 8 heures, la personne en question se trouvait sur la place de la Victoire en compagnie de son fidèle compagnon, un croisé Beauceron / Berger Belge Malinois, quand un couple s’est approché du duo.



Le chien retrouvé, ses ravisseurs en garde à vue

Ces individus faisaient mine de vouloir discuter avec le sans-abri. L’homme lui a demandé une cigarette pour détourner son attention, puis s’est mis à le malmener. L’assaillant et sa complice, âgés respectivement de 28 et 32 ans, se sont ensuite emparés du chien avant de disparaître.

Désemparé, le SDF a alerté la police. Des agents qui effectuaient leur patrouille dans le secteur sont aussitôt intervenus. Ils ont réussi à localiser les voleurs et à procéder à leur arrestation. Le quadrupède était toujours en leur possession à ce moment-là et les forces de l’ordre ont ainsi pu le récupérer et le remettre à son maître, à son grand soulagement.

Les suspects seront poursuivis pour « vol avec violence et en réunion », indique Sud-Ouest.