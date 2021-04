Un sans-abri, contraint de se séparer de sa chienne, remonte la pente et rappelle la refuge pour savoir si elle s'y trouve toujours !

Après s’être retrouvé sans emploi ni logement, un homme avait dû confier sa chienne à un refuge, car il ne pouvait plus en prendre soin. Quand sa situation s’est améliorée, il est revenu vers l’association en espérant qu’elle était toujours disponible à l’adoption.

Comme tant d’autres, Ryan Hamilton avait souffert des retombées économiques de la pandémie de Covid-19. Cet habitant de Tampa Bay, en Floride, avait perdu son travail, puis son logement. La décision la plus dure qu’il avait eu à prendre, c’était de devoir se séparer de sa chienne Dakota.

Dans sa situation, il n’était plus en mesure de s’occuper d’elle, ni de subvenir à ses besoins. Il n’avait eu d’autre choix que de la confier à la Tampa Bay Humane Society.

Sherry Silk, directrice de l’association, raconte à Newsweek que, lorsque Ryan Hamilton avait appelé le refuge, « il voulait être sûr que nous ne pratiquions pas l’euthanasie et que rien ne pouvait arriver » à Dakota.

Ils avaient d’abord convenu de laisser la chienne provisoirement dans la structure d’accueil, le temps pour son maître de trouver un nouveau travail. Toutefois, après plusieurs jours sans avoir réussi à décrocher un emploi, Ryan Hamilton a rappelé l’association pour lui annoncer qu’il devait renoncer définitivement à Dakota.

Avec la hausse de la demande de chiens à adopter, l’équipe de la Tampa Bay Humane Society s’attendait à trouver rapidement une nouvelle famille pour la chienne. Cependant, malgré son caractère doux et amical, elle est restée au refuge. Paradoxalement, c’était une bonne nouvelle.

En effet, quelques semaines plus tard, Ryan Hamilton a de nouveau contacté l’organisation pour demander si Dakota était disponible. Il venait de retrouver un emploi et un foyer. Une joie indescriptible l’a envahi quand on lui a répondu que sa chienne l’attendait toujours.

Un moment émouvant et inoubliable

Les retrouvailles ont été extrêmement émouvantes. Dakota a « hurlé de joie » et « couru droit dans les bras de son papa », relate Sherry Silk.

Une émotion partagée sur la page Facebook de la Humane Society of Tampa Bay, où la publication a suscité des centaines de commentaires. Parmi ces derniers, celui de Ryan Hamilton lui-même : « Elle était ma meilleure amie pendant 6 ans. La chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire était de l'abandonner et, d'une certaine façon, personne n'a pris mon ange. »

L’association floridienne mène plusieurs programmes d’aide aux personnes qui, comme Ryan Hamilton, traversent une période difficile sur le plan économique. Elle fournit notamment de la nourriture et des soins gratuits pour leurs animaux de compagnie.

Dakota, elle, a quitté le refuge avec quelques jolis cadeaux, dont un collier et une laisse neufs, ainsi que 6 mois de traitements pour sa dirofilariose.

