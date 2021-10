Un retraité contraint de se séparer de sa chienne suit des séances de thérapie canine pour surmonter cette épreuve

Trevor Morris, 70 ans, était extrêmement attaché à sa chienne Missy. Cette femelle Lhassa Apso sénior l’adorait tout autant et ils étaient inséparables. Malheureusement, ils avaient dû vivre l’un sans l’autre quand le septuagénaire, originaire de Whitland dans le Carmarthenshire (Sud du pays de Galles), a eu de sérieux problèmes de santé.

Comme le raconte Wales Online, en effet, Trevor Morris avait eu une crise assez grave qui a laissé des séquelles, le privant notamment d’une partie de sa mobilité. Il devait quitter son domicile et vivre dans une maison de retraite médicalisée, où Missy ne pouvait pas l’accompagner.

Trevor Morris

La séparation a été un véritable crève-cœur pour Trevor Morris, même si sa chienne était entre de bonnes mains ; celles de sa fille en l’occurrence. Il a été encore plus triste lorsqu’il a appris 4 mois plus tard que Missy, qui avait alors 13 ans, n’était plus de ce monde.

« Elle était avec moi toute la journée, elle faisait partie de la famille, c'était une enfant et j'avais l'impression de l'avoir perdue. J’avais très mal vécu le fait de de me séparer d'elle », confiait le Gallois.

Sa chienne lui manquait terriblement et, après quelque temps, il s’est mis à éprouver « le besoin de ressentir à nouveau le contact avec un chien ». Trevor Morris a alors été mis en relation avec Cariad Pet Therapy, une organisation travaillant avec des animaux de thérapie.

Steve, l’un de ses bénévoles, a emmené une chienne Berger Allemand de thérapie appelée Asha à la maison de retraite médicalisée, pour rendre visite à Trevor Morris. Ce dernier a énormément apprécié cette « très belle expérience » qui, il l’espère, deviendra régulière.

Cariad Pet Therapy

« Cela m’a rappelé des souvenirs de Missy », déclarait-il dans la foulée de cette séance. « La chienne était très sympathique et réactive avec moi, ce fut une soirée très agréable et à la fin, elle courait à côté de mon scooter », ajoute-t-il.

When a pet dog is unfortunately given up to move into sheltered accommodation, we can help to provide the comfort and joy of spending time with a dog that has been lost. Here Therapy Dog Asha is spending time with Trevor, who had to give up his dog. Shared with consent. pic.twitter.com/bCcilQhIch