Un restaurateur aide les chiens errants en leur préparant des repas gratuits

Il y a des belles histoires qui réchauffent les coeurs et constituent de véritables sources d'inspiration. Au Pérou, Gerardo Ortiz est venu en aide aux chiens affamés du quartier. Le restaurateur a pris l’habitude de les accueillir avec un bon dîner.

5 ans plus tôt, Gerardo Ortiz, gérant de l’Ajilalo, a reçu la visite d’un client pour le moins inhabituel. Ce dernier n’était autre qu’un chien errant. L’animal famélique, qui a senti les bonnes odeurs de cuisine, a attendu sagement devant le restaurant, le ventre gargouillant et le regard implorant. Le restaurateur n’a pas pu se détourner du canidé, relate The Dodo. Ce soir-là, il lui a offert un repas.

© Gerardo Ortiz / Facebook

Gerardo Ortiz est devenu le restaurateur préféré des chiens errants

Ainsi est née une adorable tradition qui se perpétue encore aujourd’hui. Chaque soir, le chien apparaît devant l’établissement pour recevoir son casse-croûte. Mais la rumeur de la générosité du Péruvien a rapidement circulé parmi la communauté canine. D’autres vagabonds à 4 pattes ont commencé à venir.

© Gerardo Ortiz / Facebook

« Ils ne nous paient pas avec de l’argent, a expliqué le jeune homme, mais ils nous paient avec leur bonheur. » Beaucoup sont devenus des clients réguliers et chacun attend patiemment sa ration. Gerardo Ortiz s’est révélé une source d’inspiration pour les clients humains. Certains, émus, déposent également de la nourriture pour combler l’estomac des fidèles boules de poils.

© Gerardo Ortiz / Facebook

Et cet élan de solidarité n'est pas prêt de se terminer. « Depuis que je suis enfant, j’aime les animaux, a confié Gerardo, ma mère nous a toujours appris à aider les autres, les humains et les animaux. »