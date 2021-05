Un refuge tente de réconforter un chien abandonné et effrayé par ce qu'il vient de lui arriver

© Bill Hand

Beuller est tellement affecté par son abandon qu’il refuse de sortir de son box et même de faire quelques pas. Au refuge, les bénévoles font ce qu’ils peuvent pour lui remonter le moral et l’aider à sortir de son isolement.

Pour un chien habitué à vivre entouré des membres de sa famille, se retrouver sans les siens et dans un endroit qu’il ne connaît pas du jour au lendemain est un véritable traumatisme. La solitude, la perte de repères et l’incompréhension peuvent ainsi le plonger dans un état comparable à la dépression. C’est ce que vit Beuller, comme le rapportait le Sun Journal ce 11 mai.

Ce croisé Labrador-Retriever à la robe noire était arrivé au refuge de Craven-Pamlico, en Caroline du Nord (Est des Etats-Unis), à la mi-avril. Ses propriétaires venaient alors de se séparer de lui.

Le chien était si triste et abattu par son abandon qu’il ne voulait plus sortir de son box. Il marchait quasiment en rampant, alors que la peur et le chagrin se voyaient dans son regard. Summer Barrentine, l’une des bénévoles du refuge, s’est employée à gagner sa confiance.

Elle a passé des heures assise près de lui dans son box. Quand elle parvenait à le faire sortir pour lui faire faire un peu d’exercice à l’air libre, Beuller préférait rester couché à ses côtés plutôt que de courir. Seule la vue d’un autre chien l’extirpait de sa torpeur, quoique très brièvement. Il se mettait alors à remuer à la queue et à renifler son congénère.

Une autre association, ayant davantage d’expérience avec les chiens déprimés, a eu vent de l’histoire de Beuller. Elle le prendra en charge dans les prochains jours pour le préparer à l’adoption.

Trop d’abandons injustifiés

Au refuge, on est optimiste quant à ses chances de remonter la pente, mais, hormis quelques cas de force majeure, on a du mal à comprendre les motifs qui peuvent pousser les gens à abandonner leurs animaux.

Le sentiment est le même du côté du service animalier local, dont le directeur Tommy Bell s’est exprimé sur ce sujet. « Ils veulent un nouveau chiot, parce que leur chien n’est plus aussi joueur » ou ils sont « juste fatigués d’avoir un chien », ce sont quelques-unes des raisons couramment invoquées par ces personnes, comme il l’explique au Sun Journal.

D’autres le font parce qu’ils déménagent, comme l’exemple qu’il cite d’un chien de 9 ans, récemment amené au chenil du service animalier de Craven-Pamlico. « Si j’avais un chien de cet âge, je ne l’aurais pas abandonné en déménageant. C’est un membre de la famille », s’offusque-t-il.