Pendant 6 jours, ce chien est resté près de son maître randonneur disparu en attendant les secours

Photo d'illustration

Depuis près d’une semaine, les secours étaient à la recherche d’un septuagénaire perdu alors qu’il randonnait en compagnie de son chien. Quand ils ont retrouvé le duo, il était hélas trop tard pour le randonneur. Aux côtés de son corps sans vie se tenait son fidèle ami à 4 pattes, qui avait veillé sur lui jusqu’au bout.

La loyauté des chiens envers leur maître est sans limite. L’histoire de Ranger, rapportée par FOX 29 WFLX le jeudi 19 mai, en est la plus récente et l’une des plus éloquentes illustrations.

En fin de semaine dernière, Donald Hayes, 74 ans, était parti en randonnée avec son chien Ranger sur le site montagneux de Mingus, en Arizona. L’homme avait fini par se perdre et, le vendredi 13 mai, il avait contacté la patrouille forestière pour solliciter son aide.



Yavapai County Sheriff's Office / Facebook

Cette dernière lui avait demandé de lui communiquer sa localisation et de rester sur place jusqu’à l’arrivée d’une équipe de sauvetage. Donald Hayes n’aurait pas écouté cette recommandation ; il aurait choisi de reprendre la route avec son Labrador Retriever dans l’espoir de s’en sortir par ses propres moyens. Ce qui n’avait fait qu’aggraver sa situation.

Les secours, menés par le bureau du shérif du comté de Yavapai, ont passé les 6 jours suivants à chercher le duo égaré. D’importants moyens ont été déployés, entre hélicoptère et chiens de recherche notamment, dont un Berger Belge Malinois. L’opération était particulièrement complexe, tant en raison de la taille de la zone à ratisser que de la difficulté du terrain.



Yavapai County Sheriff's Office / Facebook

Ranger a veillé sur son humain jusqu’à la fin

Ce n’est finalement que mercredi après-midi que le tandem a été retrouvé dans un secteur accidenté et difficile d’accès. Malheureusement, Donald Hayes n’était déjà plus de ce monde. Son chien, lui, avait réussi à survivre et n’avait pas quitté son humain d’une semelle. Ranger se tenait à proximité de son corps pour veiller sur lui.

L’animal a d’abord été examiné sur les lieux par un vétérinaire, avant d’être transporté vers une clinique pour y être soigné et réconforté.