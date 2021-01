Un propriétaire adopte son chien pour la deuxième fois en 10 mois après l'avoir aperçu sur les réseaux sociaux

Disparue en février 2020, Athena a été retrouvée peu avant la fin de l’année et remise à son propriétaire, qui pensait ne plus la revoir. C’est en cherchant un autre animal à adopter qu’il était tombé par hasard sur les photos de sa chienne sur Internet.

Cela faisait près d’un an que Dylan Summers, un habitant de Bourbon dans l’Etat du Missouri, n’avait plus eu de nouvelles de sa chienne Athena. Il était d’autant plus inquiet que cette dernière venait de subir une opération et qu’elle devait suivre un traitement, comme le rapporte People.

En février dernier, le jeune homme constatait avec effroi qu’Athena s’était volatilisée alors qu’elle jouait dans la cour arrière de sa maison. La chienne avait été amputée d’une patte après avoir été percutée par une voiture. Elle se remettait à peine de l’opération et devait encore recevoir des soins post-opératoires.

Dylan Summers n’avait épargné aucun effort pour tenter de la localiser, mais la chienne restait introuvable.

Il a fini par perdre espoir et s’est mis à la recherche d’un autre chien à adopter. Le mois dernier, il consultait le site d’un refuge situé à une heure de chez lui, Gateway Pet Guardians en l’occurrence, dans ce but. Il a alors reconnu Athena sur des photos d’animaux proposés à l’adoption dans ce centre. Il n’en croyait pas ses yeux…

Dylan Summers a aussitôt laissé un message vocal à Alisha Vianello, membre du refuge, qui l’a écouté la nuit du 30 décembre. Elle a tout de suite rappelé son interlocuteur pour lui expliquer la situation.

Quelques jours plus tôt, Athena faisait partie d’un groupe de chiens saisis chez une personne visée par une enquête policière. Elle était le seul canidé en bonne santé et stérilisé, ce qui avait intrigué l’équipe de Gateway Pet Guardians. Sans oublier le fait qu’il lui manquait une patte.

A lire aussi : La surprise de cette famille quand elle apprend comment son chien occupe ses soirées durant l'été !

La chienne avait ensuite été confiée à une famille d’accueil. Cette dernière a convenu d’un rendez-vous avec Dylan Summers au refuge pour d’heureuses retrouvailles.

« Elle a déjà retrouvé ses repères à la maison. C’est comme si elle n’était jamais partie », se réjouit le propriétaire d’Athena dans la foulée de son retour au bercail.