Un Pitbull abandonné à l’âge de 13 ans retrouve la douceur d’un foyer après un an d’attente au refuge (vidéo)

Selon le site Rescue Dog Home, les chiens de race Pitbull ont tendance à finir plus souvent dans les refuges que ceux des autres races. En effet, environ 33 % des chiens qui sont recueillis par ces structures animalières seraient des Pitbulls. Souvent victimes de préjugés, ces toutous rencontrent également beaucoup de difficultés à trouver un nouveau foyer. Seul un Pitbull de refuge sur 600 trouverait ainsi une nouvelle famille pour la vie. Quinn fait donc partie des chiens chanceux.

Une longue attente

Quinn, une adorable femelle Pitbull, est arrivée à la SPCA de Pennsylvanie (États-Unis) en juin 2023 après avoir été abandonnée devant l’établissement. À l’époque âgée de 13 ans, la chienne était dans un triste état.

« Ses ongles étaient trop longs, elle était couverte de puces, criblée de masses et avait un hématome sur l'oreille gauche qui nécessitait une intervention chirurgicale corrective. Elle est restée la chienne la plus heureuse du monde, mais elle a quand même passé plus d'un an à chercher un foyer. », a déclaré le refuge à Newsweek.

Une longue attente commençait en effet pour cette chienne gentille et sensible qui adore manger, se faire câliner et faire la sieste au soleil.

Pour l’aider à trouver la maison idéale où vivre ses années d'or, la SPCA de Pennsylvanie a récemment partagé sur Facebook une vidéo déchirante où l’on voit Quinn tristement assise dans son chenil. Un texte accompagne les images : « Quinn a 14 ans. Elle attend depuis plus d'un an un foyer. Quand est-ce que quelqu'un la remarquera ? ».

La plus heureuse des issues

La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, mettant en avant la gentille Quinn qui ne passait dorénavant plus inaperçue. Peu de temps après la mise en ligne de cette publication, une famille a d’ailleurs souhaité l’adopter.

La chienne âgée a donc quitté le refuge pour de bon pour rejoindre sa maison pour toujours, ses nouveaux parents qu’elles adorent déjà et son nouveau meilleur ami à 4 pattes.

« Ils ont un autre Pittie âgé et sont tombés amoureux d'elle tout de suite. Elle vit maintenant la meilleure vie et a même son propre compte Instagram », a déclaré avec joie la SPCA de Pennsylvanie.

Une nouvelle qui a réjoui les internautes qui ont félicité Quinn pour sa nouvelle vie et qui ont remercié ses nouveaux maîtres d’avoir offert une chance à un Pitbull âgé. Pour Quinn, le meilleur reste à venir !