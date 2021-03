Un petit garçon très ému après avoir retrouvé son chien perdu lors d’une promenade (vidéo)

En janvier, une famille originaire de Floride a perdu son Pitbull lors d'une balade. Après maintes recherches, le déserteur a finalement été récupéré. Les retrouvailles avec l'enfant du foyer ont été très émouvantes, comme en témoigne la vidéo prise par ses parents.

La famille Bandy a tout essayé pour retrouver Bruiser, un Pitbull à la robe grise et blanche, qui s'est perdu lors d'une course-poursuite avec un lapin sauvage. Affiches dans le quartier, messages sur Facebook ou encore dépôt de vêtements imbibés de l'odeur familière du foyer devant la porte d'entrée n'ont pas suffi à retrouver le canidé. Au fil des mois, alors que les propriétaires ont commencé à perdre espoir, une lumière a enfin jailli.

Un appel du bureau du shérif du comté de Highlands a réjoui le cœur de chacun. Le chien a été retrouvé et placé entre les mains de leurs services animaliers, dont un membre du personnel, après avoir fouillé sur les réseaux sociaux, a réussi à identifier Bruiser et les Bandy, relate The Dodo.

© Jamie Bandy / Facebook

Des retrouvailles touchantes

Le vagabond a été rendu à Jamie et son époux au cours du mois de mars. Le couple a cependant gardé son arrivée secrète afin de surprendre leur fils Tyler, très affecté par la perte de son chien. De retour à la maison, le garçon de 10 ans a certainement reçu le plus beau cadeau de sa vie. Il a immédiatement enlacé son compagnon à 4 pattes et a versé des larmes de bonheur. Le Pitbull, fou de joie, a couvert son ami de coups de langues affectueux. Cette mésaventure a considérablement renforcé les liens qui les unient. "Les deux sont inséparables depuis", a confié le bureau du shérif.

A lire aussi : Une association offre une deuxième chance à ce chien paralysé en lui permettant de se déplacer à nouveau

© Storyful Rights Management / Youtube