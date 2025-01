Un passant trouve un chiot abandonné dans les toilettes d'un chantier et l'aide à renouer avec l'espoir

Pour le petit Kringle, la vie a commencé de la pire des façons. La boule de poils a été enfermée dans des toilettes portatives par son détendeur. Impuissante, elle ne pouvait qu’attendre que quelqu’un la remarque, ce qui a fini par se produire quelques heures plus tard.

Kringle, un chiot d’environ 8 à 10 semaines, a été découvert par un témoin dans des toilettes de chantier. L’animal, retrouvé dans un quartier de Pennsylvanie, a suscité l’intérêt des membres d’une association. Lesquels se sont hâtés de le secourir, de le rassurer, mais également de diffuser un signalement pour retrouver ses maîtres.

Sur Facebook, une photo a récemment scandalisé les internautes. Il s’agit de celle de Kringle, retrouvé enfermé dans des toilettes de chantier. Le pauvre quadrupède a été laissé là par son propriétaire et attendait que quelqu’un vienne le chercher. Quand la porte s’est ouverte, il a retrouvé un peu d’espoir.

Un abandon à Noël

Sherry et Kent Knight, fondateurs d’un organisme de sauvetage appelé Pet Search, ont été contactés par les agents du service animalier afin de prendre le relais. Ils ont récupéré Kringle et ont commencé à s’occuper de lui. Entre-temps, l’animal est passé sous un détecteur de micropuce au cas où il aurait été identifié. Cela n’était pas le cas et la personne responsable de son abandon est toujours recherchée.

Puisqu’il a été retrouvé le jour de Noël, ses sauveteurs ont émis l’hypothèse qu’il aurait été offert à quelqu’un qui ne voulait pas de lui : « Il pourrait s'agir d'un cadeau de Noël non désiré. Ou alors quelqu'un l'a reçu et tout d'un coup, le propriétaire a dit qu'il ne pouvait pas le garder », supposait Kent.

Un nouveau départ

Quoi qu’il en soit, Kringle a été retrouvé par les bonnes personnes et celles-ci veilleront à ce qu’il ne finisse plus jamais entre de mauvaises mains. La boule de poils reste d’ailleurs très joviale malgré ce qui lui est arrivé. Ses bienfaiteurs espèrent retrouver l’auteur de son abandon et sont à la recherche d’une famille d’accueil pour lui : « Quiconque a fait ça, honte à lui. Il aurait pu contacter les secours. Mais il sera désormais entre de bonnes mains. Nous allons nous en assurer », affirmait Sherry.