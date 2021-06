Un officier de police organise une collecte de fonds dans un défi d'endurance pour les chiens policiers à la retraite

Maître-chien au sein de la police écossaise, Phil Duncan s’est lancé un défi sportif pour collecter des fonds au profit des chiens policiers du pays, notamment ceux ayant pris leur retraite. Son initiative a tellement plu que 10 collègues ont décidé de se joindre à lui.

Si Phil Duncan est policier depuis 21 ans, sa spécialisation en tant que maître-chien dans les forces de l’ordre est relativement récente. Il avait, en effet, commencé sa formation dans ce but en août 2019. 2 mois plus tard, on lui confiait Hörbi, une femelle Berger Belge Malinois entraînée notamment au pistage et aujourd’hui âgée de 3 ans.

Depuis, cet habitant de Fraserburgh, dans le Nord-est de l’Ecosse, et sa partenaire sont inséparables. Le policier et la chienne effectuent leurs patrouilles quotidiennes à pied ou en véhicule, et restent ensemble durant leurs jours de repos. Le duo profite de son temps libre pour renforcer sa complicité, mais aussi pour améliorer ses performances à travers des exercices.

Phil Duncan, 40 ans, adore Hörbi et n’imagine pas sa vie sans elle. Il est fier du travail qu’ils font ensemble et des progrès qu’elle continue de réaliser. « Je vois des améliorations en elle tous les jours et j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même », confie-t-il au Fraserburgh Herald.

The Fraserburgh Herald

« Maître-chien est vraiment un travail à temps plein », ajoute l’agent de police, qui a souhaité faire quelque chose pour venir en aide aux chiens policiers britanniques, y compris ceux qui prennent leur retraite. Comme le rapporte le média écossais ce vendredi 18 juin, en effet, Phil Duncan effectuera un challenge sportif le 14 août prochain pour récolter des fonds au profit de la Thin Blue Paw Foundation.

Plus de 200 chiens policiers mis à la retraite chaque année au Royaume-Uni

Cette dernière soutient et honore les canidés qui servent ou qui ont servi au sein des forces de l’ordre au Royaume-Uni. Le pays compte environ 1500 chiens policiers en service, et ils sont entre 200 et 300 à quitter les différentes unités cynophiles chaque année pour réintégrer la vie civile. Ces quadrupèdes retraités rejoignent ensuite leur maître-chien ou sont adoptés par d’autres familles.

La Thin Blue Paw Foundation intervient notamment en aidant leurs propriétaires sur le plan financier, pour couvrir les coûts liés aux soins des chiens.

12 heures de course à pied et de vélo pour soutenir les chiens de la police

Ainsi, le 14 août, Phil Duncan s’efforcera de courir et de pédaler le plus loin possible pendant 12 heures afin d’encourager les gens à effectuer des dons pour l’association. Il ne sera toutefois pas seul dans ce défi, puisque 10 de ses collègues, séduits par le projet, ont décidé d’y participer.

« En tant que maître-chien, je connais des chiens que la Fondation a aidés et je voulais essayer de sensibiliser et de récolter des fonds pour l'association. Après tout, Hörbi pourrait avoir besoin de leur aide un jour », conclut Phil Duncan, qui joindra ainsi l’utile à l’agréable. L’homme dit, en effet, être un féru de sport, pratiquant régulièrement la course à pied et le vélo. Dans moins de 2 mois, il s’y adonnera pour une bonne cause.