Un officier de police décrit avec émotion sa première opération de sauvetage d'un chien abandonné

Un policier américain s’est dit marqué par l’intervention qu’il a eu à faire pour secourir 2 chiennes négligées et abandonnées. Si l’une d’entre elles n’a, hélas, pas survécu, l’autre est entre de bonnes mains et sur la voie de la guérison.

L’officier Caleb McQuaide n’avait jamais été appelé à porter secours à des chiens depuis qu’il fait partie de la police de Portsmouth, dans l’Etat de Rhode Island (Nord-est des Etats-Unis). Quand il a eu à le faire le matin de Thanksgiving, il a ressenti le bonheur d’avoir sauvé une vie, mais aussi la tristesse de ne pas avoir pu en faire de même avec l’un des animaux. Un récit rapporté par Newport Daily News.

Des riverains avaient vu 2 chiennes très mal en point abandonnées sur le bord de la route et appelé la police. Caleb McQuaide est arrivé et s’est lentement approché d’elles en tendant la main, pour voir si elles étaient amicales. Bien qu’extrêmement maigres et en état de léthargie, elles ont trouvé la force de remuer la queue en voyant cet homme leur venir en aide.

Une fois installées à bord de son véhicule de patrouille, la chaleur les a fait sortir de leur torpeur. Elles étaient un peu plus actives et joueuses, mais elles avaient surtout besoin de soins urgents. Le policier a emmené les chiennes, appelées Turkey et Gravey par lui et ses collègues, dans une clinique vétérinaire à Swansea, dans le Massachussetts voisin.



Portsmouth Police RI / Facebook

Malheureusement, Turkey ne pouvait plus être sauvée. Les vétérinaires ont dû l’euthanasier tant elle souffrait. Quant à Gravy, elle a été soignée avant d’être confiée au refuge de la Potter League for Animals.

Depuis, l’équipe de l’association l’aide à prendre du poids et à retrouver la santé. Lors de son sauvetage, Gravy ne pesait que 7 kg. Son poids s’est amélioré en quelques jours, mais l’objectif des 13/14 kg n’est pas encore atteint.



Potter League for Animals / Facebook

Gravy peut espérer une vie meilleure grâce au policier

A la Potter League for Animals, on ne sait pas encore quand il sera possible de la proposer à l’adoption, mais ce ne sera assurément pas avant plusieurs semaines. L’organisation promet une récompense de plusieurs milliers de dollars à toute personne détenant une information permettant l’identification et l’arrestation du responsable de la négligence et de l’abandon des 2 chiennes.

De son côté, l’officier Caleb McQuaide est toujours aussi ému lorsqu’il repense à cette opération. « Personnellement, c’était mon premier appel pour négligence envers les animaux dans ma carrière », dit le policier. Il évoque, par ailleurs, ce « sentiment gratifiant de voir la façon dont les chiots ont réagi aux caresses sur le ventre, à la chaleur et de savoir qu’elles recevaient les soins dont elles avaient besoin. »

Bien sûr, il aurait préféré pouvoir sauver les 2 canidés, mais il sait qu’il a fait ce qu’il a pu et que grâce à lui, Gravy peut aujourd’hui espérer une vie meilleure.

Potter League for Animals / Facebook