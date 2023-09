Un nouveau départ radieux pour Samantha, la chienne de refuge au cœur brisé

Au mois de mars dernier, nous vous dévoilions l’histoire de Samantha, une chienne de race Bouledogue Américain au cœur brisé. La quadrupède était très malheureuse lors de son séjour au refuge, à tel point que sa tristesse pouvait se lire sur son visage.

Samantha est restée là-bas pendant un an, sans la moindre demande d’adoption. Suite à cela, elle a rejoint un autre refuge (Humans and Animals United), puis un foyer d’accueil, dans lequel elle a commencé à se détendre et à esquisser les plus beaux des sourires.

Humans and Animals United / Facebook

En quelques jours, la chienne a opéré une métamorphose remarquable et a enfin retrouvé la joie de vivre. « Elle adore les jouets, son lit, et passer du temps avec moi. Elle aime les chiens et les chats. Elle fera la chienne parfaite pour sa future famille », confiait sa mère d’accueil à l’époque.

Le foyer de ses rêves

En août, la vie de Samantha a pris un nouveau tournant, selon les dires de The Dodo. C’est à ce moment-là qu’un couple a entendu parler de son histoire. Ils sont immédiatement tombés sous son charme, et ont voulu la rencontrer à tout prix. Le jour J, ils ont su qu’ils avaient fait le bon choix !

Humans and Animals United / Facebook

C’est ainsi qu’après un long voyage chargé d’émotions, Samantha a enfin trouvé le foyer dont elle avait toujours rêvé. Elle y passe son temps à jouer, ou à se lover dans l’un de ses nouveaux lits douillets. La chienne ne quitte plus les bras de ses humains préférés.

Entre les promenades quotidiennes, les siestes au bord de la piscine et les bagarres amicales avec ses nouveaux frères et sœurs canins, la nouvelle vie de Samantha ne pourrait pas être plus différente de celle qu'elle a connue au refuge.

Humans and Animals United / Facebook

Le passé de Samantha est bien loin derrière elle ! Si la chienne pouvait parler, elle dirait probablement qu’elle n’a jamais été aussi heureuse de toute sa vie. « Son sourire en dit long », ont conclu les membres de Humans and Animals United, avec émotion.