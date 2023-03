Dans l’attente d’un foyer éternel, une chienne de refuge perd tout espoir et se morfond de jour en jour

Certaines émotions sont difficiles à percevoir chez nos amis les chiens, mais pour Samantha, c’est différent. Cette chienne de 4 ans n’a connu que les murs de son refuge pendant un an, et a eu de plus en plus de mal à cacher sa tristesse sur son visage. A-t-elle enfin trouvé la porte la menant vers le bonheur ?

Pendant de longues années, Samantha n’a jamais connu le bonheur d’être aimée. Cette Bouledogue Américain errait seule dans les rues de Floride avant d’arriver dans un refuge (Miami-Dade Animal Services), mais elle va y rester beaucoup plus longtemps que prévu. Cette situation ne fera qu’empirer sa tristesse de jour en jour, rapporte The Dodo.

Un an de désespoir

Tous les bénévoles étaient tombés sous son charme, mais il était difficile d’en dire autant pour les adoptants potentiels, qui ne lui accordaient aucun intérêt. Au fil des semaines, son désarroi devenait de plus en plus translucide sur son visage, et les membres du refuge en avaient le coeur brisé.

Humans and Animals United / Facebook

Au bout d’un an, les équipes du Miami-Dade Animal Services ont atteint leur capacité d’accueil maximale et ont été contraints de se séparer de Samantha. Ce sont les bénévoles du Humans and Animals United qui ont pris le relais à ce moment-là. En voyant le visage abattu de cette pauvre chienne, ils n’ont pas hésité à lui tendre les bras.

Un nouveau départ

Lors du trajet vers sa nouvelle maison, Samantha a montré de nombreux signes d’anxiété. Elle était très apeurée, se souvient Rosa Fond, présidence du Humans and Animals United. La bénévole qui conduisait le véhicule s’est donc « arrêtée » pour lui « parler pendant une dizaine de minutes » et « la rassurer ». Un geste qui semble avoir porté ses fruits.

Humans and Animals United / Facebook

En effet, Samantha a commencé à se détendre et à esquisser un léger « sourire », qui n’a pas tardé à recouvrir la totalité de son visage. La conductrice en a été très soulagée ! Après avoir passé un mois chez un éducateur canin, la chienne a été admise dans une nouvelle famille d’accueil.

Humans and Animals United / Facebook

Aujourd’hui, Samantha est tout bonnement méconnaissable. Elle recherche toujours la famille de ses rêves, mais elle connaît enfin le bonheur d’être aimée. Elle ne montre plus aucun signe de tristesse, au contraire ! « Elle adore les jouets, son lit, et passer du temps avec moi. Elle aime les chiens et les chats. Elle fera la chienne parfaite pour sa future famille », confiait sa mère d’accueil.

Humans and Animals United / Facebook

Une chose est sûre : désormais, Samantha ne connaîtra que l’amour, et rien d’autre !