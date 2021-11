Un maître désemparé demande de l'aide pour retrouver son chien percuté par une voiture sur l'autoroute

La maîtresse de Rio, un Chihuahua perdu et très probablement blessé, vit dans l’attente et l’angoisse depuis la disparition de ce dernier. Le chien s’est volatilisé samedi après avoir été effrayé par des congénères lors d’une promenade. Dans sa fuite, il a été percuté par une voiture. La famille demande aux habitants de la région de l’aider à le retrouver.

C’était la première fois que Rio était promené par un dog-walker (promeneur de chien professionnel) samedi dernier, mais la sortie a mal tourné, comme le rapportait Global News ce lundi 8 novembre.

Samedi matin, ce Chihuahua âgé d’un an et adopté dans un refuge avait pris peur en voyant d’autres chiens approcher, alors qu’il se baladait à Summerland, dans la région d’Okanagan en Colombie-Britannique (Ouest du Canada). Le petit canidé est alors devenu très agité et le promeneur n’a pu retenir sa laisse, ce qui a permis à Rio de prendre la fuite en courant.

Il s’est ensuite retrouvé sur l’autoroute 97, où un témoin a dit l’avoir vu se faire renverser par une voiture à proximité d’un terrain pour camping-cars. L’animal y a toutefois survécu, puisqu’il a poursuivi sa course en prenant la direction du nord. Il portait un collier muni de perles rouges, vertes et blanches, ainsi que 2 laisses ; l’une noir et bleu, l’autre rose.



Maria Moran / Facebook

Des recherches ininterrompues depuis samedi

Maria Moran, la propriétaire du chien, et sa famille le cherchent sans interruption depuis. Elles essaient de garder espoir, mais plus le temps passe, plus l’inquiétude monte. D’autant plus qu’il est probablement blessé après sa mésaventure sur l’autoroute. Outre les recherches sur le terrain, des alertes et messages ont été postés sur les réseaux sociaux, et la SPCA de Colombie-Britannique a été contactée, tout comme le service local de contrôle des animaux.

A lire aussi : Un chien-guide change la vie d'une petite fille atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme

La maîtresse de Rio demande aux habitants de l’Okanagan de l’aider. Elle les invite notamment à « vérifier leurs jardins », car il lui est « tout simplement impossible de tout couvrir » vu la grande densité de propriétés qui caractérise la zone. Maria Moran précise que son chien est timide, mais qu’il ne mord jamais.

« Imaginer la vie sans lui est atroce », confie-t-elle à Global News.