Un jeune vacancier héroïque se précipite dans un lac pour repêcher un chien en train de se noyer

Après avoir vécu cette mésaventure, le sauveur et le sauvé se portent bien.

« Le pauvre garçon lui-même a été secoué par la suite », a déclaré Jane Warner à Daily Record . « Je pense que nager a été plus difficile qu'il ne s'y attendait et je lui suis vraiment reconnaissante d'avoir pris un tel risque ».

Charlie a eu du mal à garder le museau hors de l' eau , avant l'intervention du jeune homme. Ce dernier est arrivé à temps. Il s'est dirigé vers le Shih Tzu, l'a attrapé et l'a transporté jusqu'à la terre ferme pour le mettre à l'abri.

L'adolescent profitait de ses premiers jours de vacances à Swansea avec sa petite amie et sa mère, quand le drame est survenu.

Il n'y a pas d'âge pour devenir un héros. Connor Telford, 17 ans, a rapidement réagi lorsqu'il a aperçu un chien se noyer dans un lac au Pays de Galles. Il a mis sa propre vie en danger pour le récupérer sain et sauf.