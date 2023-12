Un jeune Malinois battu à coups d'haltère et de pied entrevoit la fin du cauchemar grâce à un témoin

Non content d’affamer son chien, un homme l’a également battu à coups de pied, mais aussi d’haltère. Un témoin l’a effectivement filmé pendant qu’il jetait l’équipement de musculation sur le Malinois. Une association est intervenue pour mettre fin à son calvaire.

Un chien a été retiré à son maître et adopté par une autre famille après avoir subi des violences de la part du premier, rapportait FOX 26 Houston le jeudi 21 décembre.

Le canidé en question est un jeune Berger Belge Malinois de 9 mois qui a été nommé Bones par ses sauveurs. Il avait été secouru en octobre dernier grâce à un témoignage filmé à Katy, près de Houston dans l’Etat du Texas.



La vidéo montrait l’ancien propriétaire du chien alors qu’il s’en prenait à lui de manière extrêmement brutale, jetant sur lui un haltère avant de lui asséner plusieurs coups de pied.



Prévenues, les forces de l’ordre sont intervenues et ont demandé à une association locale de protection animale, la Houston SPCA en l’occurrence, de prendre le quadrupède en charge.



Au moment de son sauvetage, le Malinois était très maigre et terrifié. Il a reçu tous les soins et toute l’attention dont il avait besoin au refuge de SPCA de Houston.



L’association texane qui a annoncé hier que ce chien s’était totalement remis et qu’il avait été adopté par une famille aimante. D’après son nouveau propriétaire, Bones continue de reprendre du poids et mène une vie heureuse entouré de ses humains et des autres chiens que compte la maisonnée.

Le maître violent interpellé et jugé

Quant à son bourreau, il a été arrêté et devra comparaître devant le tribunal. Il est, en effet, poursuivi pour actes de cruauté envers un animal. Au Texas, ces derniers sont considérés comme un crime passible d’une peine de prison allant jusqu’à 2 ans et d’une amende de 10 000 dollars (9 000 euros).

La Houston SPCA a souligné le caractère déterminant des images transmises par le témoin dans le sauvetage de Bones. « Si vous parvenez à obtenir en toute sécurité des photos ou des vidéos pour signaler des actes de cruauté envers les animaux, cela peut être très utile contre ceux qui commettent ces crimes », a ainsi déclaré Jay Chase, responsable des enquêtes au sein de l’association.