Ce Rottweiler a un drôle de jouet préféré : un haltère de 14 kilos !

La puissance physique des chiens de race Rottweiler est bien connue, mais de là à ce que l’un fasse d’un haltère de 14 kg son jouet favori… C’est pourtant bel et bien le cas de Bonzo.

Bonzo est un chien Rottweiler pas tout à fait comme les autres. Ce qui le distingue de ses congénères, c’est le « jouet » plutôt surprenant qu’il s’est choisi et qu’il traîne un peu partout dans la maison où il vit, dans l’Etat de Rhode Island (nord-est des Etats-Unis). Il s’agit, en effet, d’un haltère, rapporte Ipnoze.

« Il a toujours adoré porter quelque chose de lourd », raconte son propriétaire Derek Plante. Ce dernier a l’habitude de faire du sport chez lui, notamment en effectuant des exercices avec des haltères. Bonzo a jeté son dévolu sur l’un de ces derniers et il n’a pas choisi le plus léger. L’objet pèse, en effet, 30 livres, soit près de 14 kg.

Comme il faut le voir pour le croire, la nièce de Derek Plante, Yesenia Rego, a eu la bonne idée de filmer le Rottweiler pendant qu’il portait son drôle de joujou. Elle a ensuite posté la vidéo sur Twitter.

On y voit le chien traverser le jardin en tenant fièrement son haltère entre les dents, avant de se poser sous une table pour jouer tranquillement avec. Yesenia Rego précise qu’il le porte sans affecter sa dentition : « Il le tient juste derrière ses dents de devant, sur ses gencives et entre les dents de devant et de derrière ».

Elle indique par ailleurs qu’il a d’autres jouets, lourds également, mais qu’il préfère toujours « s’afficher » avec l’haltère lorsqu’il y a du monde autour de lui. Sans doute une manière pour lui de montrer sa force...