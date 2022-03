Un Jack Russell volé lors d'une promenade réuni avec son propriétaire 16 mois plus tard !

© SWNS

Lucky était introuvable depuis août 2020, date à laquelle cette femelle Jack Russell Terrier avait été arrachée à ses maîtres lors d’une promenade. 16 mois plus tard, la chienne a été retrouvée saine et sauve, et restituée à sa famille.

Enlevée il y a près d’un an et demi, une chienne a fini par être retrouvée et rendue à son propriétaire juste à temps pour les fêtes de fin d’année. Un récit rapporté par le Daily Record.

En août 2020, Chris Joyce était en train de promener Lucky, femelle Jack Russell Terrier, non loin de chez lui à Londres, quand on le lui avait volée. Désespéré, l’homme avait cherché sa chienne partout, prévenu les forces de l’ordre et demandé de l’aide sur les réseaux sociaux, mais l’animal restait introuvable.

Les semaines et les mois passaient, et Chris Joyce restait sans nouvelles de Lucky. « Comme elle avait disparu depuis si longtemps, je n'aurais jamais pensé la revoir », a-t-il confié au Daily Record. Toutefois, alors qu’il commençait à perdre espoir, le miracle a eu lieu.



SWNS

Par chance, un agent du service du contrôle des animaux a découvert une chienne dans le quartier londonien de Hounslow, fin décembre 2021. Le canidé a ensuite été emmené au refuge Battersea Dogs and Cats Home, dont le personnel l’a passé au lecteur de puce d’identification. C’est ainsi qu’il a su qu’il s’agissait de Lucky et que son maître la cherchait depuis 16 longs mois.

« La retrouver est quelque chose d’incroyable »

Chris Joyce ne cache pas son émotion. « La retrouver avec moi est quelque chose d’incroyable. Je suis éternellement reconnaissant à Battersea d'avoir pu nous réunir », dit-il.

SWNS

Un heureux dénouement que bon nombre de propriétaires n’ont hélas pas eu la chance de connaître. La Battersea's Lost Dogs & Cats Line indique, en effet, avoir reçu environ 3000 signalements d’animaux de compagnie perdus durant l’année 2021, soit bien plus que les 1902 signalées en 2020.