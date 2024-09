Un homme surmonte l’un des pires moments de sa vie grâce à une chienne de refuge

En adoptant Anya pendant la pandémie de COVID, Barry Levitt n’imaginait pas à quel point elle deviendrait importante pour lui. Cette femelle croisée Boxer et Staffordshire Bull Terrier l’a aidé à apprécier les choses simples de la vie et à surmonter les épreuves. Les amis ont passé peu de temps ensemble, mais ces moments étaient précieux.

Avant la pandémie, Barry était totalement épanoui dans sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Lorsque l’Angleterre, son pays d’origine, a été confiné, l’homme a ressenti le besoin d’ajouter un nouveau membre au foyer qu’il composait avec son mari et leurs chats.

© Barry Levitt

Une présence devenue essentielle

La famille, qui s’installait dans une nouvelle maison à Chelmsford (Royaume-Uni), s’est déplacée dans un refuge pour trouver un chien. Barry est tout de suite tombé amoureux d’Anya en la rencontrant et lorsqu’il l’a ramenée à la maison, ce coup de foudre s’est confirmé : « Dès le premier jour où elle a couru vers moi avec insouciance dans notre jardin, j'ai ressenti une chaleur extraordinaire qui a apaisé mes craintes » confiait-il au Guardian.

La boule de poils a été une bulle d’oxygène durant la période de confinement, d’autant plus qu’il était en congé forcé à ce moment. Malheureusement, cette assignation à domicile forcée s’est prolongée quand il a été licencié. Il aimait particulièrement son travail et quelque temps avant, cette nouvelle l’aurait dévasté. Toutefois, grâce à Anya, il a vu les choses d’une autre façon : « Passer chaque instant de mon éveil avec elle m’a donné un sentiment de paix que je n’avais jamais ressenti auparavant » partageait-il.

Une grande leçon de vie

Finalement, Anya lui a appris que les choses allaient, venaient et que cela faisait partie de la vie. Barry aurait aimé continuer à grandir aux côtés de sa chienne, mais cette dernière a eu des soucis de santé un peu plus d’un an après avoir été adoptée. D’abord amputée d’une patte à cause d’un cancer, les vétérinaires ont déclaré qu’il valait mieux l’endormir suite à une récidive.

En faisant ses adieux à son amie, Barry s’est fait une promesse : « Je vivrais chaque jour au maximum en son honneur et que je ne prendrais jamais rien pour acquis. J'espère l'avoir rendue fière ».