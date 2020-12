Un homme parvient à sauver son Pitbull en s'interposant courageusement entre lui et un ours de 160 kilogrammes

Dans le comté de Nevada en Californie, un homme n’a pas hésité à affronter un ours car ce dernier s’en prenait à son chien. Son intervention a amené l’ursidé à lâcher prise et sauvé le canidé. Ce dernier a dû être opéré après l’attaque.

« Si c’était votre enfant, qu’auriez-vous fait ? [Buddy] est mon enfant, je serais prêt à mourir pour mon chien », a déclaré Kaleb Bentham à CBS Sacramento après que son chien a été attaqué par un ours devant chez lui.

L’incident a eu lieu la veille de la fête de Thanksgiving, le 25 novembre dernier. Ce jour-là, son ami à 4 pattes Buddy, un Pitbull de 40 kg, était en train de jouer dehors, quand son propriétaire a entendu un grognement.

L’homme est aussitôt sorti pour voir ce qui se passait. Horrifié, il voyait son chien agressé par un ours de 160 kg. Le plantigrade le tenait fermement et commençait à le traîner. Kaleb Bentham ne pouvait pas rester les bras croisés. Il a couru vers l’ursidé, l’a plaqué au sol et lui a adressé plusieurs coups sur la face.

L’ours a finalement lâché prise et s’est éloigné de la maison, laissant le chien sévèrement blessé.

Kaleb Bentham s’est empressé d’emmener son animal de compagnie chez le vétérinaire, mais la clinique la plus proche était fermée. Celle de Grass Valley en revanche, le Mother Lode Veterinary Hospital, était bien ouvert. Buddy y a été pris en charge en urgence et opéré.

Le chien a reçue des agrafes et des points de suture notamment. Il s’en remet petit à petit.

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC