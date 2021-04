Un homme menace le propriétaire d’un Bouledogue Français avec son arme pour lui voler son chien

Une récompense de 3500 dollars est promise pour toute information permettant de retrouver Bugsy, un chien volé par un individu armé il y a 2 semaines. Le ravisseur et sa complice sont activement recherchés par la police.

Fin février, 2 des Bouledogues Français de Lady Gaga avaient été volés sous la menace d’armes à feu, et leur promeneur blessé par balles, à Los Angeles. Des chiens qui ont, heureusement, été retrouvés et remis à l’entourage de l’artiste.

Plus récemment, une attaque similaire a eu lieu non pas en Californie, mais en Floride. Un chien appartenant à la même race et appelé Bugsy est introuvable depuis le 25 mars dernier, rapporte le Daily Mail.

Ce soir-là, vers 21 heures locales, son propriétaire Johnny Matos était en train de le promener non loin de chez lui, dans le comté d’Orange, quand une voiture conduite par une femme s’est arrêtée à leur hauteur.

« Ils ont dévasté cette famille »

Un homme en est descendu en brandissant une arme à feu, menaçant de tirer sur Johnny Matos s’il ne lui donnait pas son chien. L’assaillant s’est saisi du Bouledogue Français avant de remonter dans le véhicule, qui a redémarré sur les chapeaux de roues.

« C’est vraiment un moment difficile. Ils ont dévasté cette famille avec ce qu’ils ont fait », confie le maître de Bugsy à WFTV. « Nous luttons pour ne pas perdre espoir. Mais plus cela dure, plus cela nous use », poursuit-il.

La police tente d’identifier et de localiser les ravisseurs afin de récupérer le chien sain et sauf et le rendre à son propriétaire au plus vite. Les autorités promettent une récompense de 1000 dollars (840 euros) pour toute information permettant de retrouver l’animal. Celle promise par Johnny Matos s’élève à 2500 dollars (2100 euros).