Un homme dit prêt à assumer les conséquences de ses actes après s'être introduit dans une propriété pour sauver un chien seul depuis 12 jours

Après des jours d'angoisse et de solitude dans une maison abandonnée, un American Staffordshire Terrier a enfin été mis hors de danger. Rebaptisé Rex, le chien a retrouvé la sérénité au refuge, où il s’épanouit au contact des autres pensionnaires. Agissant en dehors du cadre légal, mais poussé par l’urgence de la situation, son sauveteur n’a pas hésité à forcer l’accès à la propriété pour lui venir en aide.

Kevin Ontilt est à la tête du K9 Refuge, une structure d'accueil pour chiens en difficulté située à Perth, en Australie. Récemment, il s'est signalé en portant secours à un canidé qui était enfermé dans une maison vide de locataires et livré à lui-même depuis près de 2 semaines.

Contacté par le média local 6PR, Kevin Ontilt a expliqué avoir appris que le loulou en question, un American Staffordshire Terrier, avait été laissé seul dans la propriété depuis 12 jours. Le malheureux quadrupède exprimait sa détresse par d'incessants aboiements.

Ses maîtres avaient été expulsés de cette habitation. Ils étaient partis en le laissant sur place, et il n'y avait donc plus personne pour le nourrir et prendre soin de lui. En plus de la faim et de la solitude, il devait être terrifié.

Kevin Ontilt est intervenu le soir où il a été informé de la situation. Il raconte qu'il a dû dévisser le loquet du portail pour s'introduire dans la propriété sans autorisation afin de sauver l'animal.

Après s'être avancé dans le jardin, il a retrouvé l'Amstaff derrière l'une des portes, aboyant et remuant la queue. Il l'a tout de suite libéré et pris en charge.



Kevin Ontilt / Facebook

« Prêt à assumer les conséquences »

Il s'est dit « prêt à assumer les conséquences de ses actes », étant parfaitement conscient qu'il avait agi sans l'aval des autorités, car il y avait urgence pour le chien.

Ne connaissant pas le nom du rescapé, il a décidé de l'appeler Rex.

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Kevin Ontilt / Facebook

Le 16 juin 2026, il a partagé une publication Facebook comprenant une vidéo de son intervention, mais aussi et surtout des photos où l'on peut voir un Rex manifestement heureux et détendu au refuge, jouant à la balle dans le jardin avec ses congénères et pataugeant dans la piscine.

L'info Woopets : peut-on entrer dans une propriété privée pour sauver un chien en danger ?

En droit français, entrer dans une propriété privée sans autorisation reste interdit, même pour secourir un animal. Cela peut être assimilé à une violation de domicile ou à une atteinte à la propriété privée. Toutefois, une notion juridique existe : l’état de nécessité ( article 122-7 du Code pénal ), qui peut parfois être invoqué si l’intervention vise à éviter un danger imminent et grave.

Le principe général est de ne pas intervenir soi-même dans une propriété fermée sans accord du propriétaire ou des autorités. En cas d’urgence avérée (animal en détresse vitale, absence d’eau / nourriture, chaleur extrême, blessures visibles…), il faut appeler immédiatement la police, la gendarmerie ou les pompiers, qui peuvent intervenir légalement.

Les associations de protection animale peuvent aussi servir d’intermédiaire et accélérer la procédure de constat.

En réalité, l’état de nécessité reste une appréciation au cas par cas : il peut être retenu a posteriori par un juge, mais il ne constitue pas une autorisation préalable d’agir. Il vaut donc mieux documenter la situation (photos depuis l’extérieur, témoignages…) et laisser les forces de l’ordre constater avant toute entrée.

Agir pour sauver un animal est légitime sur le plan moral, mais en France, le cadre légal impose de passer par les autorités pour éviter tout risque juridique et garantir une intervention sécurisée.