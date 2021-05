Un homme découvre des chiots abandonnés au milieu des bois dans un état catastrophique. Leur vie ne tient qu’à un fil

Il y a 2 ans, une portée de chiots a été retrouvée dans une forêt de l’Alabama (État du sud-est des États-Unis). Les frères et sœurs ont tenté de survivre seuls dans le froid, jusqu’au jour où un homme a croisé leur chemin.

Les petites créatures découvertes perdues dans les bois étaient dans un état déplorable. Émaciées, faibles et effrayées, elles n’avaient ni mère ni propriétaire pour veiller sur elles. Leur peau était gercée à cause du froid, et de nombreuses parties de leur corps étaient dépourvues de poils.

© bear_the_greatpyr

Ce que les chiots faisaient là, seuls, reste un mystère. Si un Bon Samaritain ne les avait pas aidés, ils seraient certainement morts aujourd’hui. L’homme les a récupérés et les a transportés dans un refuge, relate Bored Panda. Les bénévoles ont été choqués par l’apparence des jeunes chiens, dont la vie ne tenait qu’à un fil.

© Second City Canine Rescue

Un test ADN pour savoir de quelle race il s’agit

« Ils sentaient tellement mauvais que le personnel du refuge a dû porter des masques pour les baigner », a déclaré Nicole Zaguroli de Second City Canine Rescue. « Ils étaient en très mauvais état, ils avaient la gale, ils souffraient de malnutrition et avaient froid. » À leur arrivée, les chiots ne pesaient que 2 kilos. Il a été difficile pour les soigneurs de déterminer leur race. Ils ont d’abord supposé qu’ils étaient des Cockers.

© Second City Canine Rescue

Ces derniers, en raison de leur mauvaise santé, ont été amenés au Collège vétérinaire d’Auburn pour recevoir des soins médicaux plus approfondis. Ils ont ensuite été placés dans des foyers d’accueil.

© Second City Canine Rescue

Au fil des mois, les chiots ont commencé à se rétablir. Ils ont gagné en poids et en énergie ; leurs poils ont même repoussé. Une fois parfaitement rétablis, il a été révélé grâce à un test ADN, que les rescapés étaient en fait des Chiens de montagne des Pyrénées !

© bear_the_greatpyr

A lire aussi : Un chiot hyper protecteur avec sa soeur aveugle depuis leur naissance dans des conditions déplorables (vidéo)

Après avoir vécu l’enfer, les frères et sœurs s’épanouissent dans leurs nouvelles familles respectives. Ils jouissent désormais d’une excellente santé et sont devenus magnifiques.

© bear_the_greatpyr