Un homme de 71 ans perd connaissance lors d'une promenade, ses 2 chiens agissent en héros

Victime d’un malaise, un septuagénaire qui promenait ses chiens a été sauvé par ces derniers. Les canidés se sont partagé les tâches : l’un allait chercher de l’aide auprès d’une randonneuse tandis que l’autre veillait sur leur maître.

Un homme de 71 ans a pu être secouru à temps après avoir perdu connaissance, alors qu’il était en train de promener ses chiens. Ce sont ses compagnons à 4 pattes qui l’ont protégé et lui ont trouvé de l’aide, comme le rapportait Metro le lundi 1er novembre 2021.

L’incident avait eu lieu l’avant-veille en fin de matinée à Braithwaite dans la région montagneuse du Lake District (Nord-ouest de l’Angleterre). Le Labrador Retriever à la robe noire et le Golden Retriever accompagnaient leur maître, quand il a été pris d’un malaise. Il a perdu conscience et s’est effondré.

Ils se sont partagé les rôles pour sauver leur maître

Très vite, les quadrupèdes ont su ce qu’ils devaient faire pour le sauver. Le Golden Retriever est resté auprès du propriétaire pour veiller sur lui et le protéger. Son congénère, lui, est parti en courant rejoindre une randonneuse qu’ils avaient croisée plus tôt. Cette dernière a compris que quelque chose n’allait pas et a suivi l’animal, qui l’a guidée vers son maître.

Elle a aussitôt contacté les secours. C’est la Keswick Mountain Rescue Team, une unité de sauvetage en montagne locale, qui a été dépêchée sur les lieux. Elle est arrivée vers 11h30, alors que l’homme commençait à reprendre ses esprits. Le médecin de l’équipe l’a examiné sur place, puis la victime a été transportée par ambulance à l’hôpital pour y subir un examen plus approfondi.

Son épouse, Diana Ross, a remercié la randonneuse pour avoir suivi le Labrador et appelé les secours. Elle a également souligné le rôle de ces « chiens incroyables », qui ont montré l’étendue de leur intelligence et de leur loyauté.