Un homme qui "n'aime pas les petits chiens" devient fou amoureux du Chihuahua adopté par sa compagne

Sinclair avait toujours préféré les grands chiens. Alors que lui et sa femme envisageaient d’en adopter un pour tenir compagnie à leur croisé Pitbull / Berger Allemand, cette dernière l’a supplié de choisir un Chihuahua. Ce qu’il a d’abord refusé catégoriquement. Avant de changer d’avis en rencontrant Pickles.

Sheridan Oliver Martin avait grandi avec un Chihuahua et savait donc à quel point les chiens de petite taille pouvaient être adorables. Son mari Sinclair, lui, n’était pas du tout de cet avis. L’homme pensait que les petits canidés étaient « bruyants et méchants », raconte The Dodo.

Il voulait un chien grand et costaud, capable de jouer avec Merlin, le croisé Pitbull / Berger Allemand du couple. Un Chihuahua ne pouvait certainement pas tenir ce rôle d’après Sinclair.

Sa femme a insisté et, finalement, Sinclair a fini par plier. Il lui a promis d’en adopter un à l’occasion de son anniversaire, mais l’a prévenue qu’elle en assumerait seule la responsabilité. Il ne voulait pas avoir affaire au futur petit chien de la famille.

Un seul regard a suffi à effacer le scepticisme de Sinclair

Ils ont donc accueilli une jeune chienne Chihuahua appelée Pickles. Alors qu’ils étaient en voiture, sur le chemin du retour à la maison, Pickles a regardé Sinclair avec ses magnifiques yeux noisette et s’est blottie contre lui. Et là, celui qui disait ne pas aimer les petits chiens est littéralement tombé sous son charme.

Dès lors, il ne peut plus se passer d’elle. Alors qu’il ne voulait pas s’en occuper avant de la connaître, il en est devenu gaga et est aux petits soins avec elle. Il la nettoie, nourrit, borde et choie.

Sinclair n’est pas le seul à avoir été séduit par Pickles. La femelle Chihuahua est également devenue la meilleure amie de Merlin, avec lequel elle passe ses journées à jouer malgré leur différence de taille.

Le père de Sheridan Oliver Martin n’a pas non plus été insensible à la personnalité joyeuse et énergique de la chienne. Lui aussi disait préférer les grands chiens. Lui aussi a été « converti ».