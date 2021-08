Un homme a le coeur brisé après la disparition de son Labrador. 10 ans plus tard, il verse des larmes de joie

10 après la disparition de son chien, un habitant de San Antonio avait perdu tout espoir de le revoir un jour. Jusqu’à cet appel téléphonique récemment reçu de la part d’un refuge. L’homme et son ami à 4 pattes sont bien décidés à rattraper le temps perdu.

« Nous ne soulignerons jamais assez à quel point il est important de pucer vos animaux de compagnie ». C’est ce qu’écrivait sur sa page Facebook un refuge de San Antonio, au Texas, théâtre d’émouvantes retrouvailles entre un chien et son maître, séparés depuis 10 longues années. Un récit rapporté par le Mirror.

Monsieur C. n’avait plus de nouvelles de Samson, son ami à 4 pattes, depuis 2011. Le Labrador Retriever avait mystérieusement disparu et, malgré ses recherches, son propriétaire ne parvenait pas à retrouver sa trace.

L’équipe du refuge City of San Antonio Animal Care Services ne détient aucune information quant au cheminement vécu par le canidé depuis. Son maître non plus d’ailleurs. Tout ce que les bénévoles savent, c’est que Samson est arrivé chez eux il y a quelques jours avec 6 autres chiens abandonnés.

« Te souviens-tu de moi ? »

Il était mal en point, sale et couvert de puces. Dès son admission, ils l’ont passé au lecteur de puce d’identification, ce qui leur a permis d’obtenir les coordonnées de Monsieur C. pour le joindre et lui annoncer l’incroyable nouvelle.

L’homme s’est aussitôt rendu au refuge pour revoir son chien. Face à ce dernier, devenu sénior, il a eu du mal à contenir ses larmes. Il s’est agenouillé et lui a demandé : « Samson, c’est moi. Te souviens-tu de moi ? »

Le Labrador s’est lentement approché de lui et lui a reniflé la main. Ils sont repartis à la maison ensemble. « Félicitations pour vos retrouvailles, Monsieur C. et Samson ! Nous espérons que vous pourrez vous faire de beaux nouveaux souvenirs », conclut la publication du refuge texan.

