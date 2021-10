Un héros de 12 ans offre un nouveau souffle à un chien handicapé en lui fabriquant un chariot avec des briques LEGO

La petite Gracie est arrivée dans un refuge à Kennesaw, en Géorgie (États-Unis), avec 2 pattes en moins. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un jeune volontaire allait changer sa vie pour toujours.

Dylan, 12 ans, est bénévole à Mostly Mutts, un refuge pour animaux. Lorsqu'il a rencontré Gracie, il s'est mis à réfléchir à la meilleure façon de l'aider.

L'adolescent a eu l'idée ingénieuse de lui fabriquer un chariot avec 2 roues. Mais pas n'importe lequel !

Le créateur a eu recours à des briques LEGO, révèle Teamdogs. Une fois son plan parfaitement déterminé, Dylan s'est mis au travail. Et le résultat est remarquable.

© LEGO

La chienne peut désormais se déplacer

Gracie s'est vue offrir un magnifique chariot, économique et performant, pour remplacer ses pattes avant manquantes. Son héros l'a conçu de telle sorte à ce que les roues puissent être changées à mesure qu'elle grandissait, et donc s'adapter à son gabarit.

« J'ai trouvé cela difficile parce que je devais m'assurer que chaque pièce était presque parfaite », a déclaré le concepteur. Grâce à cet accessoire design, la chienne a reçu un second souffle et a commencé à explorer le monde qui l'entourait.

« Si elle n'avait pas eu de fauteuil roulant, il lui aurait été plus difficile de vivre sa vie », a ajouté Dylan. « C'est incroyable de voir que j'ai aidé un animal handicapé et de le voir vivre une vie plus heureuse. »

© LEGO

Une nouvelle vie

Sans l'aide de Mostly Mutts, et de Dylan, Gracie aurait probablement été euthanasiée... L'association s'efforce d'apporter des soins et un soutien émotionnel à ses protégés, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à trouver un nouveau foyer. Gracie a eu cette chance.

La petite chienne a été adoptée ! D'après ses bienfaiteurs, « elle vit heureuse dans une ferme avec beaucoup d'espace pour se promener ». Un rêve devenu réalité grâce à l'ingéniosité et la bienveillance d'un jeune garçon, tout simplement amoureux des animaux.

© LEGO