Un groupe de secouristes tente de sauver un Labrador victime d'un coup de chaleur en pleine montagne

Lors d’une randonnée en montagne avec son maître, un chien a fortement souffert de la chaleur, si bien qu’il ne pouvait plus continuer d’avancer. Des secouristes volontaires se sont mobilisés pour lui venir en aide et l’emmener chez le vétérinaire.

On ne le dira jamais assez : il faut absolument protéger son chien de la chaleur. Nos amis à 4 pattes y sont beaucoup plus sensibles que nous et les conséquences sur leur santé peuvent être très graves. C’est ce qu’a rappelé le bureau du shérif du comté de Salt Lake, dans l’Etat de l’Utah (Ouest des Etats-Unis), après le sauvetage par ses membres d’un canidé victime d’un coup de chaleur.

Leo, un Labrador-Retriever, accompagnait son propriétaire lors d’une randonnée sur le mont Olympus, alors qu’il faisait 37C° ce jour-là. La canicule, la forte pente et les obstacles ont eu raison de l’organisme du chien, qui a fini par se coucher sur le flanc et ne pouvait plus poursuivre la marche.

Son maître lui a fait boire de l’eau, mais l’animal n’arrivait toujours pas à se remettre sur pattes. L’homme a utilisé toute l’eau qu’il lui restait pour tenter de le rafraîchir, sans plus de succès. Il n’a eu d’autre choix que d’appeler à l’aide.

Les secouristes volontaires du département su shérif de Salt Lake ont répondu à son appel. Le groupe de recherche et de sauvetage a pu rejoindre le chien et son propriétaire, et leur ont donné davantage d’eau pour les réhydrater. Le Labrador en a bu 4 ou 5 litres, d’après Animal Channel. Néanmoins, comme il ne pouvait toujours pas bouger, ils l’ont installé sur un brancard et ont descendu la montagne tous ensemble.

Arrivés au pied de l’Olympus après plusieurs heures d’effort, ils l’ont ensuite confié à un policier qui l’a transporté à bord de son véhicule de patrouille chez le vétérinaire. Entretemps, un orage a éclaté et la température a rapidement baissé, ce qui a soulagé Leo. Examiné par le spécialiste, le chien était finalement hors de danger.

Au total, l’opération de sauvetage aura duré 6 heures et 20 minutes. Cela en valait largement la peine quand on sait qu’une vie a été sauvée et lorsqu’on voit le chien se remettre à marcher et remuer de nouveau la queue.