Un Goldendoodle échoue de peu à devenir chien d'assistance, mais trouve un rôle sur-mesure au commissariat de police où travaille son maître

Licorice, Goldendoodle de 7 ans, fait partie de la police de Blue Ash dans l’Etat de l’Ohio (Blue Ash Police Department), où son travail consiste non pas à procéder à des arrestations ou à rechercher des substances, mais à apporter du réconfort aux policiers soumis au stress. L’un d’eux est d’ailleurs son propriétaire, le capitaine Roger Pohlman en l’occurrence.



Le quadrupède n’était toutefois pas destiné être chien de thérapie au sein des forces de l’ordre. Il avait suivi une formation pour devenir chien d’assistance auprès d’enfants, mais il n’avait pas réussi à tous les tests, d’après Cincinnati.com.

Christine, la femme du capitaine Pohlman, espérait le faire intervenir dans les écoles de la ville de Mason, notamment pour encourager les élèves à lire. Il remplissait quasiment tous les critères et apprenait très bien les ficelles du métier, mais il avait un seul problème ; ses « aboiements suspects », dit sa maîtresse qui l’avait accompagné dans sa démarche.

Un chien d’assistance n’est censé aboyer que dans les situations d’urgence. Licorice, lui, avait du mal à s’y conformer.

Une reconversion plus que réussie

Sa reconversion s’est néanmoins très bien déroulée. Par sa présence, sa douceur et son affection, il fait énormément de bien aux collègues de Roger Pohlman qui sont confrontés à des situations traumatisantes au quotidien.



« Je fais ce métier depuis 26 ans. Si on avait dit à l'époque nous aurions un chien de thérapie, les gens auraient ri », confie l’officier de police. Les mentalités ont bien changé à ce sujet et ces canidés démontrent, depuis des années, leur aptitude à apporter apaisement et bien-être aux policiers, mais aussi pompiers et militaires qui font face au pire de ce dont l’être humain est capable.

Licorice excelle dans ce domaine et tous ceux qui profitent quotidiennement de sa compagnie réconfortante lui en sont reconnaissants.