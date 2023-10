Un Golden Retriever vole la vedette lors d'une fête d'anniversaire et conquiert le cœur des invités (vidéo)

Comment ne pas craquer face à l’adorable minois du Golden Retriever ? Ce magnifique chien au pelage doré et au regard attendrissant a su gagner le cœur de nombreuses familles dans l’Hexagone. Ce n’est pas pour rien qu’il est le deuxième chien préféré des Français pour la deuxième année consécutive !

D’ailleurs, il n’y a pas qu’en France que le Golden Retriever séduit des foyers… Ce chien doré rencontre un franc succès de l’autre côté de l’Atlantique, comme en témoignent de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux.

Photo d'illustration

Néanmoins, l’une d’entre elles - publiées le 15 septembre dernier - a révélé tout l’amour que les gens avaient pour cette race de chien, comme le raconte Parade Pets.

La star d’un anniversaire

Ce jour-là, des amis s’étaient réunis pour célébrer une fête d’anniversaire dans une maison. Au début, seuls des humains se trouvaient là, mais un individu poilu à 4 pattes n’a pas tardé à se joindre aux festivités et à prouver qu’il était la véritable star de l’événement !

La queue remuante, le Golden Retriever se glisse parmi les convives, les salue les uns après les autres, tout en recevant des caresses en retour. Ensuite, au lieu de repartir se coucher dans un endroit plus calme, comme le font bon nombre de chiens lors de réunions bruyantes, il décide de rester en leur compagnie et de profiter de leur présence - et des nombreux massages qu’ils semblaient ravis de lui offrir…

Cette scène irrésistible a rapidement fait le tour de TikTok, captivant des dizaines de milliers d'internautes. Nombre d'entre eux ont avoué qu'ils auraient adoré être présents à cette fête uniquement pour passer du temps avec ce Golden Retriever si attachant.

Avec leur personnalité douce et leur amour inconditionnel pour les humains, les Golden Retrievers ont le don de nous émerveiller et de nous faire sourire. Capables de transformer n'importe quelle occasion en une fête inoubliable, ces adorables toutous aux multiples qualités ne cessent de nous surprendre et de nous rappeler pourquoi ils sont l'une des races de chiens préférées au monde !