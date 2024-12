Un Golden Retriever tente de faire croire à sa maîtresse qu’il n’a pas volé son sandwich (vidéo)

Sonny, un Golden Retriever d’environ 4 ans, a beaucoup de qualités, mais ses talents de comédien laissent à désirer. Lorsqu’il essaye de tromper sa propriétaire Sarah, cela ne prend pas, car il a du mal à cacher la vérité. Il reste toutefois hilarant quand il se met à jouer la comédie.

Sarah et Sonny vivent à Sydney, en Australie. La femme travaille dans le secteur animalier et propose divers services aux propriétaires de chiens. De ce fait, elle est constamment entourée de boules de poils, pour le plus grand plaisir de son quadrupède. Elle connaît les canidés et sait déchiffrer leurs codes.

@sonny_in_sydney / Instagram

Grâce à sa profession, Sarah est presque incollable en matière de chien et surtout vis-à-vis de Sonny, avec qui elle partage son quotidien. Alors, impossible pour le toutou de la mener en bateau. Une vidéo récente postée sur Instagram et relayée par Parade Pets l’a prouvé. Sur les images, les internautes découvrent d’abord un sandwich sur le siège de la voiture et partiellement croqué. Il appartient à Sarah, mais ce n’est pas elle qui l’a mangé, car elle s’est absentée un instant.

La femme se tourne alors vers son chien, qui se trouve dans le véhicule également. Sonny se tient assis, bien droit et ose à peine croiser son regard. Elle lui demande alors s’il a mangé son sandwich et le malin émet un son qui ne laisse aucune place au doute : il est en train de digérer ce bon morceau de jambon et de pain !

A lire aussi : Une chienne malade, âgée de 17 ans, destinée à l'euthanasie guérit soudainement pour le plus grand bonheur de sa famille (vidéo)

Les internautes étaient nombreux à se rendre dans la section des commentaires et, pour plaisanter, certains se sont faits l’avocat du diable afin de défendre Sonny malgré les preuves évidentes de sa culpabilité : « Je suis son avocat. Il m'a dit que le sandwich a sauté de la console centrale et est tombé dans sa bouche, il n'a pu sauver que les 3/4 du sandwich », écrivait une personne.

Bien que Sonny ait de fervents défenseurs, cela ne suffira pas à convaincre sa maîtresse : « Le jury a rendu son verdict », affirmait-elle, déclarant son chien coupable.