Un Golden Retriever capturé par la vidéosurveillance en train de sympathiser avec un cambrioleur a pu retrouver l'objet volé à ses maîtres

Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de l'adorable toutou qui avait réservé un accueil pour le moins chaleureux à l’homme venu cambrioler sa famille. Les 2 s’étaient échangés des câlins, puis l’individu avait filé avec un vélo. Depuis, la vidéo de ce drôle de moment est devenue virale et l'enquête a été résolue.

Il y a quelque temps, la Toile découvrait la vidéo cocasse d’un Golden Retriever en train de sympathiser avec un cambrioleur qui s’apprêtait à voler le vélo de ses maîtres. L’animal n’avait pas montré les crocs, mais plutôt son ventre au voleur pour recevoir des câlins à foison. Bien que l’homme n’ait pas été arrêté sur le moment, ce dernier a été retrouvé par les autorités locales.

À l’époque, il s’est introduit dans le garage d’une famille originaire de San Diego, en Californie (États-Unis). La porte n’était pas verrouillée, alors il en avait profité pour pénétrer et avait jeté son dévolu sur un vélo d’une valeur de 1200 euros selon les forces de l’ordre.

La réaction du chien avait amusé les internautes

Pendant son cambriolage, il s’était retrouvé nez à nez avec le Golden Retriever de la famille. On apprenait dernièrement que la boule de poils s'appelait Ace. Cette dernière a rattrapé l’homme non pas pour le chasser, mais parce qu’elle souhaitait le saluer. S’ensuivait alors une scène absolument lunaire dans laquelle le malfaiteur caressait, puis adressait des mots doux au quadrupède.

Lequel l’a laissé partir sans encombre avec le vélo de ses maîtres. La police de San Diego avait ouvert une enquête pour retrouver le suspect, dont le visage apparaissait nettement sur la caméra de vidéosurveillance de la famille. Un appel à témoin avait notamment été partagé.

Un homme arrêté

Dans une publication récente postée sur Facebook et relayée par le New York Post, la police a affirmé que l’auteur des faits a été appréhendé : « Grâce à un tuyau anonyme inestimable et au travail diligent des enquêtes de la Division du Nord, un homme de 42 ans de San Diego a été arrêté pour le vol de vélo » précisait-elle.

Elle ajoutait que le véhicule a été remis à ses propriétaires « au plus grand plaisir d’Ace », qu’elle qualifiait de « très bon garçon ». Toujours aussi amical, l’animal posait tout sourire devant la caméra en compagnie du vélo retrouvé.