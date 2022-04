Un Golden Retriever à 3 pattes pose fièrement avec sa nouvelle prothèse et émeut les internautes

La mine réjouie qu’affiche un chien portant sa prothèse flambant neuve a touché de nombreux internautes, tant aux Etats-Unis qu’ailleurs dans le monde. L’animal est privé d’une patte depuis son plus jeune âge.

Nous pouvons nous montrer prompts à faire preuve d’anthropomorphisme à l’égard de nos animaux de compagnie et de penser, par exemple, que nos chiens sourient comme nous le faisons. Mais quand on découvre cette photo de Turbo, un Golden Retriever visiblement ravi d’avoir reçu sa nouvelle prothèse de patte, on ne peut s’empêcher d’assimiler son expression faciale à une jolie risette.

L’image en question a été publiée sur le réseau social Reddit par un utilisateur se faisant appeler « Boobglow » en mars 2022, rapporte Newsweek. Le chien qui y apparaît est âgé de 18 mois et se déplace sur 3 pattes.



Boobglow / Reddit

Il avait perdu son membre avant droit alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot, à l’âge de 2 semaines, à la suite d’un accident.

Le canidé s’est adapté à son handicap, mais il avait besoin d’aide pour profiter de davantage de mobilité. Ayant suffisamment grandi pour porter une prothèse, il a en a donc reçu une conçue sur-mesure par l’entreprise spécialisée OrthoPets, basée à Denver dans l’Etat du Colorado.

« Super impressionné par sa nouvelle prothèse »

C’est dans les locaux d’A Loyal Companion Mobility and Swim Center, à Tucson en Arizona, que Turbo a pu découvrir sa nouvelle prothèse et la porter pour la toute première fois. Kate Titus, qui travaille dans ce centre, est l’auteure de la photo, qu’elle a accompagnée de la légende suivante : « Turbo le Golden Retriever est super impressionné par sa nouvelle prothèse de patte ».

Un post qui totalise près de 19 mille « upvote » et des centaines de commentaires sur Reddit, tant elle a suscité d’émotion.