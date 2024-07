Un garde forestier et son chien sauvent un randonneur perdu depuis 10 jours dans les montagnes

Si leur principale mission est de protéger les ressources naturelles des parcs de Californie (États-Unis), les agents du California State Parks doivent aussi assurer la sécurité de leurs visiteurs. Lorsque quelqu’un se perd par exemple, ils participent aux recherches comme cela a été le cas récemment.

Lukas McClish, un randonneur de 34 ans, avait été porté disparu par sa famille après une sortie dans les montagnes de Santa Cruz. Comme le rapporte ABC 7 News, ce sont le park ranger Brett Weber et son chien Rino qui ont été décisifs dans les recherches.

Un agent des forces de l’ordre pas comme les autres

Né le 20 octobre 2018 en Hongrie, Rino a été affecté à l’agent Brett Weber lorsqu’il a intégré les forces de l’ordre. Le Berger Allemand travaille aujourd’hui avec son maître dans le nord de la Californie au sein de l’équipe spéciale d’application de la loi.

© California State Parks

Rino a surtout été formé pour trouver et appréhender les suspects non coopératifs tout en protégeant Brett, les autres agents et le public. Il est également certifié en suivi et en récupération de preuves. La semaine dernière, ce sont les sens aiguisés du toutou qui ont directement conduit les équipes de recherche et de sauvetage à un randonneur en danger.

Un incroyable sauvetage

Selon le bureau du shérif du comté de Santa Cruz, Lukas McClish était perdu depuis 10 jours dans les montagnes lorsque Brett et Rino sont intervenus de manière décisive.

Après avoir envoyé un drone dans la région de Forman Creek pour aider à localiser le randonneur, les équipes de recherche ont subitement entendu Lukas crier.

© ABC 7 News

Avec cette zone générale définie, Brett Weber et Rino se sont lancés à la recherche du disparu. Tenu en laisse, le toutou guidait son maître. « Nous avions une colline très raide sur notre côté droit, où Rino voulait m’emmener. À l’entraînement, nous disons toujours de faire confiance au chien. […] S’il voulait s’arrêter, il y avait probablement une raison. Je vais lui faire confiance sur ce coup-là », a déclaré Brett.

Cette confiance a été gagnante puisqu’en suivant Rino, le garde forestier et son chien ont été les premiers à atteindre Lukas McClish. Après 10 jours passés dans la montagne, le randonneur reconnaissant était fatigué mais sain et sauf.

Brett a tout de suite minimisé son rôle dans cet incroyable sauvetage. « Il y avait une tonne de gens là-bas. Tout le monde, du bureau du shérif aux pompiers […]. C’est une grande leçon d’humilité de voir tant de gens se réunir et de voir la famille réunie à la fin, et comme je l’ai dit, Lukas s’est vraiment sauvé. S’il [n’avait pas été] assez fort pour crier à l’aide, il serait resté là-bas beaucoup plus longtemps », a-t-il déclaré. Sans le flair de Rino, cela aurait certainement aussi été le cas…