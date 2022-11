Un garçon de 11 ans se donne pour mission de fabriquer un chariot pour le chien handicapé de son institutrice

Un élève de CM2 a fabriqué un chariot sur-mesure pour le chien de son institutrice, paralysé des pattes arrière. Un récit particulièrement touchant et inspirant, rapporté par KARE 11.

Enseignante dans une école primaire, Dana Holden parle souvent de son chien à ses élèves, qui étaient impatients de le rencontrer. Lorsqu’ils ont eu l’occasion de le voir lors d’une visite en classe, tous ont été à la fois émus et subjugués par l’animal, qui faisait montre d’une détermination et d’une joie de vivre extraordinaires malgré son handicap.



KARE 11

D’après les vétérinaires, Leonard, croisé Teckel de 9 ans, souffre probablement d’une tumeur qui exerce une pression sur sa colonne vertébrale. Ce qui ne l’empêche pas d’être un canidé extrêmement enjoué et câlin. Les écoliers l’ont adoré, mais il y en avait en particulier qui a été marqué par son passage. Il s’agit d’Emmett Rychner.

« C'était le chien le plus gentil de tous les temps et j'ai pensé que je devais faire quelque chose pour l'aider », raconte le garçon de 11 ans à KARE 11. Il avait déjà fait étalage de ses talents de bricoleur et de sa créativité, notamment en fabriquant une fontaine à eau pour chien et un sac à dos à air conditionné pour préserver la fraîcheur des repas. Pour Leonard, il s’est mis en tête de construire un chariot sur-mesure qui lui permettrait de se déplacer librement.

L’enfant a passé des mois à travailler sur son projet dans son petit atelier aménagé au sous-sol. Il a créé un premier modèle, mais l’essai n’était pas concluant. Le prototype « n'était pas assez grand, pas assez long, ses pattes ne pouvaient pas y glisser complètement », explique-t-il. Il en fallait toutefois plus pour décourager Emmett Rychner.



KARE 11

Le modèle parfait pour Leonard

A quelques semaines de la rentrée scolaire, un 2e exemplaire, beaucoup plus abouti, était prêt. En plus d’être plus robuste et plus grand, il l’a aussi doté de feux avant et arrière pour les sorties de nuit.

Dana Holden et Leonard sont arrivés chez les Rychner pour essayer le nouveau chariot. Ce dernier était parfait ! Dès qu’on y a installé le croisé Teckel, il a foncé vers sa maîtresse, ravi de pouvoir courir sans difficulté.

KARE 11

L’institutrice dit en plaisantant que des sociétés spécialisées lui avaient proposé un chariot pour son chien, mais leur avait répond qu’elle « connaissait déjà quelqu’un ». Ce « quelqu’un » est un garçon tout à fait spécial. Le genre de personne qui contribue à façonner un monde meilleur…