Un enfant de 9 ans se fait passer pour sa mère et convainc son père d'adopter un autre chien

Au pays de Galles, un enfant a envoyé des messages à son père en faisait croire à ce dernier qu’ils étaient écrits par sa mère, afin de le convaincre d’adopter un autre chien. Un récit rapporté par The Sun.

Noah Ley, 9 ans, a donc réussi à berner son père Kevyn. Ce dernier, un ouvrier en sidérurgie de 43 ans, était loin de se douter que la conversation qu’il pensait avoir avec sa femme sur WhatsApp impliquait, en fait, le garçonnet.

La famille habite Newport dans le nord du pays. Elle compte donc le père et le fils déjà cités, ainsi que la mère prénommée Janine et exerçant le métier d’infirmière, leur aîné Ethan, 15 ans, et la petite dernière âgée de 3 ans et prénommée Nellie. Sans oublier, bien entendu, leur premier chien, un Cocker Anglais à la robe noire, âgé de 18 mois et répondant au nom de Jet.

Janine et Kevyn discutaient de l’éventualité d’adopter un 2e canidé. Quelques jours plus tard, le mari apprenait qu’un jeune chiot Cocker femelle de 8 semaines était disponible à l’adoption, mais sa femme lui a demandé de lui laisser le temps d’y réfléchir.

Leurs échanges se sont poursuivis sur WhatsApp. Noah a profité d’un moment d’inattention de la part de sa mère pour s’emparer de son téléphone et prendre le relais.



« Quand est-ce que le chien arrive, chéri ? »

« Kev, prends-en un ! Les enfants pleurent », a ainsi écrit l’enfant à Kevyn, qui pensait qu’il avait toujours affaire à Janine. Noah a même utilisé l’un des petits noms doux habituellement adressés par sa mère à Kevyn. « Quand est-ce que le chien arrive, chéri ? », lui a-t-il ainsi envoyé.

Ce à quoi l’homme a répondu : « Peut-être aujourd’hui, peut-être demain ». Une réponse qui avait valeur d’accord pour l’adoption de la chienne. Poussant le « vice » jusqu’au bout, le fils a conclu la conversation par un « Ok, je t’aime ».

Quand Janine s’est rendu compte de ce qui se passait, il était déjà trop tard ; Kevyn avait donné son aval.

C’est ainsi que la petite Lulu a pu faire connaissance avec les membres de sa nouvelle famille, pour le plus grand bonheur du malicieux Noah.

