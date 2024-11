Un employé chargé de l'entretien des routes endommagées par un ouragan découvre un chiot et sa mère sans savoir qu'on les cherchait depuis une semaine (vidéo)

En intervenant sur une portion de route endommagée par un ouragan, Richard McNabb était loin de s’attendre à devenir un héros en permettant à une famille de retrouver ses chiens perdus.

L’homme est un employé du département des transports de l’Etat du Tennessee (Tennessee Department of Transportation). Il s’était récemment rendu sur l’autoroute I-40, dans le comté de Cooke, pour lancer les travaux d’entretien après le passage dévastateur de l’ouragan Hélène. Il était accompagné de son collègue prénommé Willis.



my_tdot / Instagram

Richard McNabb a alors aperçu 2 chiens ; un chiot et sa mère. « Le chiot aboyait et jappait comme un fou et la maman était dans un fossé en train de boire de l’eau », raconte-t-il à Southern Living.

« J'ai récupéré le chiot et l'ai remis à Willis, puis je suis allé parler à la maman chien pendant une minute », poursuit Richard McNabb. Il a ainsi pu gagner la confiance de la chienne et l’attirer à bord du camion.

En examinant les chiens, il s’est rendu compte qu’ils portaient des médailles mentionnant les coordonnées de leur propriétaire. Ce qui lui a permis de contacter ce dernier.



my_tdot / Instagram

« Nous étions vraiment heureux »

Jason Ford est le maître en question. Lui et sa famille, qui habitent Grassy Fork, à quelques kilomètres de là, avaient perdu la trace des 2 canidés une semaine plus tôt. « La mère et son petit avaient disparu, alors que les 4 autres chiots étaient tous à la maison, explique-t-il. Cela a duré environ une semaine avant que Richard nous appelle et nous fasse savoir qu'il les avait trouvés. Nous étions vraiment heureux. »



my_tdot / Instagram

De joyeuses retrouvailles ont eu lieu dans la foulée et le duo canin, qui se portait très bien, a pu rentrer à la maison. La portée est de nouveau au complet et la maman est évidemment aux anges.

