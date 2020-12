Un cycliste olympique utilise une paire d'écouteurs pour ramener un chien perdu chez lui (Vidéo)

En Angleterre, un cycliste de haut niveau a découvert un chien perdu pendant qu’il s’entraînait. Ne pouvant le porter, il l’a emmené jusque chez son propriétaire en improvisant une laisse à partir de ses écouteurs.

Le lundi 23 novembre dernier, Owain Doull, coureur cycliste professionnel gallois de 27 ans, effectuait une séance d’entraînement sur les routes du comté du Derbyshire, quand il a aperçu un chien qui semblait perdu.

L’animal n’était clairement pas errant, notamment parce qu’il portait un collier. D’ailleurs, c’est en regardant celui-ci de plus près que le natif de Cardiff s’est rendu compte que les coordonnées de son propriétaire s’y trouvaient. Disposant ainsi de l’adresse du maître, le sportif a décidé d’y ramener le canidé, mais ce dernier n’avait pas de laisse et il ne pouvait pas le porter.

Owain Doull a rapidement trouvé la solution ; il s’est servi du cordon de ses écouteurs comme d’une laisse. Il en a attaché l’extrémité au collier du chien et tenu l’accessoire audio par les oreillettes, pédalant jusqu’au domicile indiqué, comme le rapporte Fox News.

Le cycliste a filmé la scène et posté la vidéo sur Twitter, expliquant que le quadrupède, qui répond au nom de Bolt, était de retour à la maison sain et sauf.

Top Tip of the day, if you happen to find a lost dog while out on your bike headphones double up as a great lead. Managed to get Bolt home to his farm in one piece #Parkour #Bolt #walkies pic.twitter.com/PBIzZTqLhy