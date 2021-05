Un couple végétalien condamné pour avoir soumis leurs chiots au même régime à base de quinoa, pois chiches et provoqué leur sous-alimentation !

© RSPCA

En Australie, 2 chiots ont été retirés à un couple qui les soumettait à un régime alimentaire végan. Les jeunes chiens souffraient de carences et de maigreur sévères. L’un d’eux a dû être euthanasié.

2 chiots appelés Roo et Ula vivaient chez leurs anciens propriétaires James McKenzie et Megan Price à Cow Bay dans l’Etat du Queensland (Nord-est de l’Australie). Les petits canidés ont été saisis et confiés à la RSPCA australienne, qui avait constaté qu’ils étaient sous-nourris et très maigres.

Le couple était poursuivi pour maltraitance animale et non-respect d’une directive sur le bien-être animal. James McKenzie et Megan Price ont été reconnus coupables et condamnés à s’acquitter de la somme de 8600 dollars australiens (5500 euros environ), entre amende, frais de justice et frais vétérinaires, rapporte ABC News ce jeudi.

La RSPCA avait effectué plusieurs visites chez eux, découvrant que les chiots étaient nourris exclusivement au quinoa, aux pois chiches, au riz et aux céréales. Le couple ayant adopté un mode de vie végan, expliquait alors qu’il ne disposait plus d’aliments pour chien et qu’il n’avait pas les moyens d’en racheter.

L’un des chiots n’a pas survécu

Roo et Ula avaient dû être admis aux urgences vétérinaires. Si l’état de santé de la jeune femelle s’était amélioré, celui du mâle n’avait fait que décliner. Au point que Roo a dû être euthanasié.

Par ailleurs, il avait souffert d’une blessure à l’une de ses pattes arrière. Faute d’argent pour le faire soigner par un vétérinaire, ses anciens maîtres lui avaient posé un plâtre improvisé. Ils s’étaient inspirés d’un guide trouvé sur Internet. Ce qui lui avait entraîné l’apparition de cloques sur sa peau.

Lors d’une des inspections de la RSPCA, James McKenzie et Megan Price avaient dit aux enquêteurs que les chiots étaient « auprès de Dieu ». Toutefois, quelques jours plus tard, l’association a appris que Roo et Ula étaient toujours à la maison.

Ula vit auprès de sa nouvelle famille et s’appelle désormais Scrappy Doo. Elle se porte bien.

