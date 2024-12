Un couple sauve un chiot accidenté et lui fabrique un chariot avec les moyens du bord pour l'aider à prendre un nouveau départ

Au Pérou, un chien laissé pour mort après un accident a été secouru par une bonne samaritaine qui a ensuite tout fait pour qu’il ait droit à la vie qu’il mérite, rapportait The Dodo.

Alors qu’elle marchait non loin de chez elle, Vanessa Grandez avait découvert un chiot gisant immobile au bord de la route. Il venait manifestement d’être heurté par un véhicule. Personne ne s’était arrêté pour s’enquérir de son état.



Elle l’a aussitôt pris dans ses bras et l’a emmené aux urgences vétérinaires. Les examens ont révélé qu’il souffrait d’une fracture à la colonne vertébrale et qu’il devait être opéré dans les plus brefs délais.

L’intervention chirurgicale étant très coûteuse, Vanessa Grandez a créé une cagnotte solidaire qui a permis assez rapidement de réunir les fonds nécessaires.



Après l’opération, elle a emmené le jeune canidé, qu’elle a appelé Peluchin, chez elle pour qu’il puisse effectuer sa convalescence dans de bonnes conditions.



A mesure que son état de santé s’améliorait, la personnalité enjouée et énergique de Peluchin s’exprimait. Toutefois, sa bienfaitrice a constaté qu’il ne pouvait pas utiliser ses pattes arrière, mais elle était déterminée à l’aider à en retrouver l’usage.



Un chariot sur-mesure et une famille pour la vie

« Nous avons décidé de lui fabriquer un chariot », raconte Vanessa Grandez à The Dodo. Son compagnon Sebastian s’est tout de suite mis au travail. Il s’est servi du matériel qu’il avait sous la main pour construire l’accessoire, notamment des tubes et des coudes en PVC.

Equipé de son chariot sur-mesure, le chien profitait à nouveau d’une certaine mobilité et cela lui a fait énormément de bien. « On voit qu'il a plus d'énergie et l'envie de marcher à nouveau », indique Vanessa Grandez.

Cette dernière ne s’est pas arrêtée là. Elle a trouvé une famille aimante pour Peluchin. Depuis, elle lui rend régulièrement visite et peut voir à quel point il est heureux et épanoui.