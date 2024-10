Un couple sauve un chien de refuge sur la liste d'euthanasie et lui offre la meilleure des vies (vidéo)

Au début du mois d’octobre, Ruby Downing a publié une vidéo émouvante sur son compte TikTok. Le clip relayé par Newsweek, qui a atteint 1,2 million de vues depuis sa mise en ligne, montre la belle évolution du chien qu’elle a adopté avec son mari, Edger.

L’animal, qui répond au nom de Bub, était promis à un destin tragique au refuge : l’euthanasie. Mais le couple lui a donné une chance de vivre la vie dont il a toujours rêvé en l’adoptant.

Bub vit sa meilleure vie

Le texte inscrit sur les images de la vidéo indique : « Ce que l’on ressent quand notre vie était sur le point de se terminer, mais que quelqu’un est arrivé et a décidé que nous en valions la peine. »

Au début, nous pouvons voir Bub couché dans son chenil à côté de ses futurs adoptants. Le chien est alors pétri de timidité, et affiche un regard à fendre le cœur. Puis, le clip montre ses premiers jours à la maison.

Bub s’est d’abord caché dans un placard, et semblait stressé par l’énorme changement. Mais au fil du temps, il a compris qu’il était en sécurité et qu’il n’avait plus rien à craindre auprès de ses adoptants. Sur les dernières images, on peut contempler la boule de poils détendue en train de savourer sa seconde chance.

© @rubyydowningg / TikTok (capture d'écran)

A lire aussi : La déception d'un chien de refuge dont les potentiels adoptants ont fait faux bond se lit sur son visage (vidéo)

« C’est magnifique »

Des milliers d’internautes ont été touchés par cette histoire. La vidéo de Ruby a reçu plus de 248 300 mentions « j’aime » à ce jour. Nombre de personnes ont félicité le couple pour son geste honorable.

« Les oreilles, on voit qu’il est heureux et se sent en sécurité maintenant », commente un utilisateur du réseau social TikTok. « J’adore regarder un chien secouru apprendre qu’il est en sécurité. C’est vraiment magnifique », écrit un autre.