Un couple fait appel à un conducteur de drones pour tenter de retrouver son chien perdu depuis dix jours dans les bois !

Cela faisait plus d’une semaine que les propriétaires de Meadow, une chienne Golden Retriever, n’avait plus eu de nouvelles de cette dernière. Ils ont posté des messages d’appel à l’aide via les réseaux sociaux. L’un d’eux a été vu par un pilote de drone qui s’est rapidement rendu sur les lieux pour faciliter les recherches.

Gary Morgan, sa femme Debbie et leur chienne Meadow vivent à Andes, une ville située dans l’Etat de New York. Le couple a récemment eu très peur pour leur amie à 4 pattes, Golden Retriever âgée d’un an. Elle a, en effet, disparu pendant près de 10 jours, comme le rapporte ABC News.

Les maîtres de Meadow l’ont cherchée partout autour de leur domicile. Ils ont également eu la bonne idée de publier des avis de recherche sur les réseaux sociaux. C’est justement ce qui a contribué à l’issue heureuse de leur mésaventure.

L’un de ces posts a attiré l’attention de Brian James, un habitant de Cairo, à une soixantaine de kilomètres de là. Cet homme est un guide de randonnée chevronné, mais il est aussi et surtout un pilote de drone confirmé. Dès qu’il a pris connaissance de la disparition de Meadow, et bien que ne connaissant ni cette dernière ni sa famille, il a décidé de prendre part aux recherches.

Il s’est dit qu’il aurait plus de chances de localiser la chienne avec son appareil depuis les hauteurs avant que la neige commence à tomber. Il s’est donc rendu à Andes sans perdre de temps et déployé son drone. Très rapidement, il a aperçu une silhouette blanche au milieu des arbres. Il s’agissait bien de Meadow. Il est allé la rejoindre et a contacté Gary et Debbie pour leur annoncer la nouvelle.

Grâce à Brian James, la chienne est rentrée saine et sauve chez ses propriétaires, qui l’ont remercié pour son intervention salutaire. L’intéressé a simplement rétorqué que ce n’était pas grand-chose, que « tout le monde est capable d’aider ».