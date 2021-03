Un couple en instance de divorce se venge sur les chiens en les affamant. Une association intervient !

Totalement négligés par leurs anciens propriétaires, un chien et sa mère ont été pris en charge par une association sud-africaine. Si le premier n’a, hélas, pas pu être sauvé, la chienne a eu la chance de s’en remettre grâce aux bénévoles.

Sidewalk Specials est une association de protection animale basée au Cap, en Afrique du Sud. Récemment, ses membres ont été alertés au sujet de 2 chiens en grande détresse. Il s’agissait en fait d’un chien et de sa mère, comme le rapporte Paw My Gosh.

Leurs maîtres étaient un homme et une femme en instance de divorce. Faire souffrir leurs compagnons à 4 pattes était devenu pour le couple brisé une façon de s’en venger. Les animaux n’avaient rien à voir avec cela, mais ils payaient les pots cassés.

La souffrance du mâle, Bernie, et sa génitrice, Annabel, était indescriptible. Affamés et négligés, ils étaient maigres, faibles, déshydratés et malades.

Il était trop tard pour Bernie, mais pas pour Annabel

Bernie souffrait du botulisme à cause d’une toxine qui se trouvait dans un morceau de viande pourrie que la faim l’avait poussé à manger. Il était atteint de paralysie musculaire et motrice. Malheureusement, malgré toute leur bonne volonté et leurs efforts, les bénévoles et vétérinaires de Sidewalk Specials n’ont pu le sauver.

Annabel, pour sa part, a peu à peu remonté la pente grâce à eux. Âgée de 7 ans, elle se porte beaucoup mieux. Ses sauveurs la décrivent comme douce et s’entendant très bien avec ses congénères et les chats.

Ils lui cherchent désormais une famille d’adoption pour qu’elle puisse commencer sa nouvelle vie dans des conditions optimales.

Sidewalk Specials tente également de retrouver ses anciens propriétaires afin qu’ils en répondent devant la justice.

