Un couple bloqué à l'étranger parce qu'il ne peut pas rapatrier son chien !

Un couple de Gallois est resté bloqué de longs mois à l’étranger parce qu’on leur avait proposé un vol de rapatriement sans leur chienne. Chose qu’ils avaient catégoriquement refusée.

« Nous ne l'abandonnerons jamais. Elle fait partie de notre famille, elle est comme notre enfant. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous ne rentrerons pas à la maison tant que nous ne pourrons pas y aller tous ensemble », déclarait Abbey Walsh à propos de sa chienne Pebbles.

Pour la jeune femme et son compagnon Hugh Thomas, il était effectivement hors de question de revenir chez eux à Newport, dans le Sud du pays de Galles, sans la femelle Carlin qu’ils avaient adoptée en 2015.

En mars 2020, le trio venait tout juste d’arriver au Costa Rica, l’une des étapes du voyage de 2 ans qu’ils avaient prévu d’effectuer. Ils étaient partis au Canada en janvier, puis avaient visité le Mexique. Ils envisageaient de séjourner au Costa Rica avant de découvrir d’autres pays américains. La pandémie de Covid-19 les a toutefois contraints à y renoncer, rapporte Metro.

« Quand ils ont suggéré de laisser Pebbles derrière, j'ai pensé qu'ils plaisantaient »

Quelques jours après leur arrivée à San José, capitale costaricienne, les autorités ont fermé les frontières, entre autres mesures anti-covid. Abbey Walsh et Hugh Thomas ont alors contacté l’ambassade britannique, qui leur a proposé un vol de rapatriement.

Sauf que ce dernier était prévu pour le lendemain, alors que les démarches pour faire embarquer un animal de compagnie à bord d’un avion prennent 3 à 10 jours. Cela signifiait que la chienne ne serait pas du voyage. « Quand ils ont suggéré de laisser Pebbles derrière, j'ai pensé qu'ils plaisantaient », confiait sa maîtresse.

Le couple a alors refusé de rentrer au Royaume-Uni sans elle. Il est resté au Costa Rica pendant 4 mois, puis les vols ont repris et tous 3 ont quitté l’Etat d’Amérique centrale. Ils ne sont toutefois pas rentrés tout de suite au pays de Galles ; ils ont d’abord passé 2 semaines en Espagne, une semaine au Portugal et un mois et demi en Grèce. Des destinations qui s’ajoutent à la vingtaine d’autres que Pebbles et ses propriétaires avaient déjà visitées par le passé.

Le retour à la maison a finalement eu lieu en septembre 2020, soit 9 mois après le départ.