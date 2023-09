Un couple ayant perdu son chien au beau milieu d'un lac continue d'espérer un miracle 5 jours plus tard

Penny est de retour saine et sauve auprès de sa famille après avoir frôlé la noyade dans un lac, rapportait Collingwood News le lundi 11 septembre.

Cette femelle Golden Retriever accompagnait ses propriétaires Christine et Jack Ploeg à bord de leur bateau pendant le weekend prolongé du Labor Day, fête du Travail en Amérique du Nord. Le mardi 5 septembre vers 10 heures, ils avaient levé l’ancre pour traverser le lac Huron afin de rentrer chez eux à Craigleith en Ontario (Canada). Ils avaient navigué du côté de Christian Island et du parc provincial Awenda, à une trentaine de kilomètres de leur point de départ.

La famille comprend 3 chiennes dont Penny, qui est d’un grand soutien émotionnel pour ses maîtres. Tous 2 sont ambulanciers, mais Christine Ploeg avait quitté son emploi car elle souffrait du trouble de stress post-traumatique.

Une demi-heure environ après leur départ, Christine et Jack ont constaté avec effroi que Penny n’était plus à bord. Ils ont cherché partout autour d’eux, à la surface de l’eau et sur les îles environnantes. Sans résultat…



Christine Ploeg

Les Ploeg en ont informé les garde-côtes, les autorités du parc provincial d’Awenda, le service de contrôle animalier du canton de Tiny, l’association Ontario SPCA Midland, le refuge District Animal Centre, ainsi que les représentants des communautés autochtones locales (Premières Nations). Le drone d’un ami a même survolé la zone. Des gardes forestiers, des campeurs et des bénévoles ont ratissé le secteur, mais Penny restait introuvable.

L’espoir est revenu grâce à Pawsitive Ground Search, un collectif de bénévoles dédié à la recherche d’animaux disparus. Ils ont appris qu’un autre bateau avait repêché une chienne peu après la disparition de Penny. La Golden Retriever nageait alors entre l’île Beckwith et l’île Giants Tomb plus à l’est.

Des retrouvailles inespérées

« C’est vraiment un miracle », estime Christine Ploeg après avoir pris connaissance de ces faits. Le couple en question a emmené Penny chez lui et en a pris soin. Quelques jours plus tard, leur fille ayant reconnu la chienne sur une affiche leur a dit que sa famille la cherchait. Ils ont immédiatement contacté Christine et Jack.

Christine Ploeg

Les retrouvailles ont eu lieu le dimanche 10 septembre. Les propriétaires canins sont arrivés avec leurs 2 autres chiennes, que Penny était ravie de revoir. « Elle s'est approchée de moi en remuant la queue, puis s'est rapidement tournée vers ses amis chiens, raconte Christine. Elle a l'air vraiment heureuse d'être à la maison. Elle a 2 copines canines et elle est la chef de la meute. »