Un couple adopte un chien en pensant éviter les caprices d'un enfant mais le Dobermann les ramène régulièrement à la réalité (vidéo)

Le Dobermann est un chien réputé loyal, alerte, puissant, mais aussi affectueux et extrêmement attaché à sa famille. En règle générale, quand on pense aux représentants de cette race canine longtemps utilisée par les forces de l’ordre et les armées du monde entier, ce n’est certainement pas l’image d’un toutou capricieux qui vient en premier à l’esprit. Celui dont il est question ici est pourtant du genre à se signaler par des crisettes de temps à autre.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo partagée sur le compte TikTok consacré au quadrupède, qui répond au nom de Cowboy. La séquence mise en ligne le 29 juillet 2024 sur le réseau social est rapidement devenue virale, puisqu’elle totalise 4 millions de vues à ce jour. Elle est relayée par Parade Pets.



Un chien très expressif et bien décidé à obtenir ce qu’il veut

La vidéo est une compilation des moments les plus drôles où le Dobermann exprime bruyamment son désaccord face à la caméra de son propriétaire. Cela va des petits gémissements de désapprobation aux gesticulations plus spectaculaires sur le tapis, en passant par les regards tristes et les oreilles rabattues en arrière dans l’espoir d’amadouer son vis-à-vis.

« Avoir un chien au lieu d’avoir des enfants pour éviter les crises », peut-on lire au début de la vidéo qui prouve donc que c’est tout à fait l’inverse qui s’est produit avec Cowboy. Tout en étant un compagnon adorable, le quadrupède a vite révélé son expertise en matière de caprices et cela ne manque pas d’amuser sa famille et les internautes.

