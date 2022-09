Un Corgi adopte 2 canetons qui le prennent littéralement pour leur père

Frances Marsh est propriétaire de son magasin d’articles dédiés à la pratique sportive du surf Marsh's Surf Shop, situé à Atlantic Beach dans l’État de Caroline du Nord (États-Unis). Par ailleurs, elle est l’heureuse maîtresse de Yogi, un chien de race Welsh Corgi Pembroke de 5 ans qui est manifestement doté d’un instinct paternel hors norme.

En effet, Frances s’est un jour rendu dans une animalerie et a acheté 2 canetons aux plumes duveteuses de 2 jours afin d’agrandir son cheptel de volailles.

Les bébés, qui étaient nés en couveuse et n’avaient connu que les hommes, ont été placés dans une boîte en carton le temps du chemin vers leur nouvelle demeure.

Yogi, qui était tranquillement installé dans la voiture de sa maîtresse, a reniflé la caisse de transport de fortune. « Il a ensuite penché la tête et les a léchés », a déclaré Frances à Dog Heirs.



Frances Marsh / Dog Heirs

Une adoption peu commune

Il est bien connu que les oisillons impriment et copient le premier être qu’ils découvrent après l’éclosion de leur œuf. En général, il s’agit de leur mère et dans ce cas, ça aurait dû être une canne qui se serait ensuite chargée de leur enseigner les comportements de leur espèce.

Mais Yogi a été le premier animal que Biggie et Pac, les 2 bébés, ont rencontré. Ils se sont donc naturellement identifiés à lui et l’ont considéré comme leur père bien qu’il soit poilu et non pourvu de plumes.

Le toutou, quant à lui, a pris sous son aile ses nouveaux acolytes devant les yeux émerveillés de sa maîtresse.



Frances Marsh / Dog Heirs

Les bébés suivent Yogi partout et lui font une confiance aveugle. Le canidé, en retour, les rassemble du bout du museau dans leur nid et les veille durant leur sommeil. Il leur a également appris à nager bien qu’il soit finalement moins doué qu’eux pour cette activité.

Frances a relaté qu’il l’avait un jour prévenu que l’un d’eux se trouvait coincé sur le dos et qu’il avait par conséquent besoin d’aide.

Les 2 oiseaux sont maintenant devenus des canards blancs adultes bien dans leurs pattes, mais ils continuent de considérer Yogi comme le chef du groupe.

« Le trio est inséparable », a ajouté Frances toujours aussi attendrie.